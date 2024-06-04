3 из 10 офисных сотрудников в Самаре конфликтуют с коллегами из-за кондиционеров

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Конфликты из-за кондиционеров случаются на работе у 3 из 10 горожан. Каждый второй находит компромисс. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие в офисах.

Ссоры из-за кондиционеров не редкость в рабочих коллективах. В этом году о подобных инцидентах рассказали 30% самарцев: «Жар костей не ломит! А от кондиционеров вреда больше!»



Большинство работников (54%) сообщило, что в их командах ссор на эту тему не бывает: «Если холодно — надену пиджак, если жарко — установлю себе увлажнитель». У 16% респондентов нет климатической техники в рабочем помещении.



Чаще всего из-за температуры в офисе конфликтуют работники в возрасте от 35 до 44 лет: 36% из них заявил о разногласиях, связанных с использованием кондиционеров, в то время как среди респондентов моложе 34 лет — только 17%.

Время проведения: 26—31 мая 2024 года.

Фото: pxhere.com