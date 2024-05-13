29% работающих россиян собираются работать даже на пенсии

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Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, интересуются ли они размером своей будущей пенсии и планируют ли жить на нее в дальнейшем. Аналитики выяснили, что 29% россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста и в меньшей степени рассчитывают на социальное обеспечение.

Таких больше всего среди опрошенных в возрасте от 55 до 64 лет (40%) и от 45 до 54 лет (34%), а также среди специалистов консалтинга и профессиональных услуг (40%), административных работников (35%) и представителей традиционной торговли (34%).

19% работающих россиян частично рассчитывают на свою пенсию в старости, однако параллельно планируют использовать личные накопления. Чаще так планируют поступить молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет (25%), представители IT, интернета и телекома (24%) и работники бухгалтерии и финансов (23%).

8% респондентов также рассчитывают на пенсию лишь отчасти, так как располагают пассивным доходом — например, сдают квартиру, получают дивидиенды или др. Чаще на совмещение пассивного дохода и пенсии рассчитывают специалисты маркетинга, рекламы и PR (20%), IT, интернета и телекома (12%), банкинга и инвестиций (12%), искусства, развлечений и масс-медиа (12%), онлайн-торговли (12%) и юриспруденции (12%).

Еще 8% респондентов совсем не рассчитывают на пенсию: они планируют полностью обеспечивать себя за счет накоплений или пассивного дохода. Так ответили 15% работников искусства, развлечений и масс-медиа, 14% специалистов маркетинга, рекламы и PR, 13% работников онлайн-торговли и 12% — IT, интернета и телекома.

2% опрошенных россиян ответили, что в старости полностью рассчитывают на помощь семьи.

Только 15% опрошенных планируют жить исключительно на свою пенсию. Таких больше всего оказалось среди работников сельского хозяйства и агропромышленности (23%) и производства (18%), а также среди респондентов, которые уже вышли на пенсию и живут на эти выплаты — эта группа россиян в возрасте от 65 лет и старше (28%).

По мнению россиян, которые собираются работать на пенсии, у трудоустройства в старшем возрасте есть свои плюсы. ТОП-3 основных преимуществ работы на пенсии по мнению опрошенных – возможность увеличить свой доход (47%), оставаться активным и поддерживать свою физическую форму (39%), а также заниматься любимым делом (28%). Среди других позитивных факторов опрошенные выделили возможность расширять свой круг общения, оставаться социально активным (22%) и продолжать развиваться, изучать и узнавать что-то новое (21%). 18% участников опроса привлекает шанс передавать свой опыт и знания молодому поколению, а 9% хотели бы делать мир лучше и вносить свой вклад.

Основные преимущества работы на пенсии по мнению россиян, планирующих работать после выхода на пенсию

Преимущество Доля респондентов, назвавших преимущество, % Возможность больше зарабатывать 47% Возможность быть активным, работа помогает поддерживать физическую форму 39% Возможность продолжать заниматься любимым делом 28% Возможность расширять свой круг общения, быть социально активным 22% Возможность продолжать развиваться, изучать и узнавать что-то новое 21% Возможность передавать свой опыт и знания молодому поколению 18% Возможность делать мир лучше, вносить свой вклад 9% Возможность достичь все свои карьерные цели и мечты, если не успею сделать этого до пенсии 8%

Также опрос показал, что больше половины (54%) работающих респондентов интересовались размером своей будущей пенсии. Из них четверть (25%) россиян знают, как ее рассчитать, а 29% еще не до конца разобрались с техникой расчета. Ожидаемо, что наиболее осведомлены о том, как рассчитывать размер своей пенсии, респонденты старших возрастных групп (в сравнении с другими группами): 55-64 года (45%) и 65+ лет (47%). Женщины (59%) чаще интересуются своей будущей пенсией, чем мужчины (49%).

Из тех, кто еще не интересовался размером будущей пенсии, 26% участников опроса пока только планируют заняться этим вопросом, а 12% это неинтересно. Наименее осведомлены о размере своей будущей пенсии россияне в возрасте от 25 до 34 лет (48%) и от 18 до 24 лет (46%).