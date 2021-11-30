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28% работников Самарской области недовольны своим графиком работы

30 ноября 2021 12:45
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28% работников Самарской области недовольны своим графиком работы

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди работников Самарской области и выяснила, о каком графике они мечтают.

69% респондентов региона отметили, что работают по общепринятому графику пять через два дня, еще 9% - два через два. График 22% не вписывается в стандартные варианты, это самозанятые, а также те, кто работает в свободном режиме или 1/1, 2/1, 3/1.

Нынешний график работы устраивает 72% работников региона, остальные 28% хотели бы его поменять. Больше всего недовольных своим графиком – среди представителей профессиональных сфер «Маркетинг, реклама, PR», «Административный персонал» и «Юристы».

Интересно, что каждый четвертый, среди недовольных своим графиком, предпочел бы работать шесть дней в неделю и один отдыхать, 36% хотели бы работать в формате четырехдневки, 32% предпочти бы вариант пять через два. 

Теги: Опрос

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