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Аналитики провели исследование и выяснили, что 24% россиян ежедневно беспокоят телефонные мошенники, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру»

37% получают такие звонки раз в неделю, 24% — несколько раз в месяц, каждый десятый (10%) — несколько раз в год, 2% респондентов рассказали, что им звонят раз в несколько лет, а вот 3% опрошенных никогда с таким не сталкивались.

Почти каждый пятый опрошенный (19%) становился жертвой телефонных мошенников: у 15% это происходило один раз, а у 4% — несколько раз, подчёркивается в опросе.

58% опрошенных при звонке от мошенника сразу бросают трубку, как только понимают, кто им звонит.

17% переводят разговор в шутку, 9% начинают ругаться, а 3% респондентов стараются уговорить звонящего перестать заниматься мошенничеством.

Всего в опросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов.