Я нашел ошибку
Главные новости:
58% опрошенных при звонке от мошенника сразу бросают трубку, как только понимают, кто им звонит.
24% россиян ежедневно беспокоят телефонные мошенники
Солнечные ожоги нельзя мазать кефиром или сметаной.
Врач рассказала, как помочь пострадавшей при солнечных ожогах коже 
В период ремонта коммуникаций автобусы маршрута № 50 следуют по скорректированной схеме.
Продлено ограничение движения транспорта в районе пересечения улиц Вилоновской и Буянова
В настоящее время усилия специалистов направлены на ремонт более десятка съездов с основного хода дороги к предприятиям.
Ремонт съездов к промышленным предприятиям: по дорожному нацпроекту продолжаются работы на проезде Мальцева
Глава региона поручил нарастить обучающую работу с предпринимателями.
Ярмарки для ремесленников и новый инвестиционный туристический проект – глава региона провел прием предпринимателей
Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание регионального Правительства. 
Вячеслав Федорищев поручил усилить контроль в сфере строительства
В настоящее время Кластер автомобильной промышленности из регионального объединения компаний перерос в отраслевую ассоциацию и объединил 24 региона и 176 участников, из которых 87 компании Самарской области.
Вячеслав Федорищев: «В приоритете – опережающее развитие отрасли машиностроения»
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу подготовки объектов коммунального комплекса и социальной сферы региона к отопительному сезону.
Глава региона поставил задачу обеспечить 100-процентную надежность объектов коммунальной инфраструктуры в отопительный сезон
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.88
-0.21
EUR 96.1
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

24% россиян ежедневно беспокоят телефонные мошенники

19 июля 2024 23:20
132
58% опрошенных при звонке от мошенника сразу бросают трубку, как только понимают, кто им звонит.

Аналитики провели исследование и выяснили, что 24% россиян ежедневно беспокоят телефонные мошенники, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру»

37% получают такие звонки раз в неделю, 24% — несколько раз в месяц, каждый десятый (10%) — несколько раз в год, 2% респондентов рассказали, что им звонят раз в несколько лет, а вот 3% опрошенных никогда с таким не сталкивались.

Почти каждый пятый опрошенный (19%) становился жертвой телефонных мошенников: у 15% это происходило один раз, а у 4% — несколько раз, подчёркивается в опросе.

58% опрошенных при звонке от мошенника сразу бросают трубку, как только понимают, кто им звонит.

17% переводят разговор в шутку, 9% начинают ругаться, а 3% респондентов стараются уговорить звонящего перестать заниматься мошенничеством.

Всего в опросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы рассказали, на что они копят
19 июля 2024, 12:41
Самарцы рассказали, на что они копят
Большинство опрошенных (60%) отметили, что планируют копить больше во втором полугодии 2024 года. Общество
235
Каждый четвертый самарец обращается к своему руководителю по имени и на «ты»
19 июля 2024, 09:59
Каждый четвертый самарец обращается к своему руководителю по имени и на «ты»
По имени, но на «вы» не столь распространенная форма общения. Общество
283
70% работодателей в Самаре разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода на время жары
18 июля 2024, 13:30
70% работодателей в Самаре разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода на время жары
О подобных послаблениях рассказали и 64% офисных сотрудников. Общество
372
В центре внимания
Глава региона поручил нарастить обучающую работу с предпринимателями.
19 июля 2024  21:44
Ярмарки для ремесленников и новый инвестиционный туристический проект – глава региона провел прием предпринимателей
188
В настоящее время Кластер автомобильной промышленности из регионального объединения компаний перерос в отраслевую ассоциацию и объединил 24 региона и 176 участников, из которых 87 компании Самарской области.
19 июля 2024  19:30
Вячеслав Федорищев: «В приоритете – опережающее развитие отрасли машиностроения»
167
ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!
19 июля 2024  12:32
ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!
346
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
19 июля 2024  10:14
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
661
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
18 июля 2024  21:24
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
443
Весь список