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24 июня состоится заливка первого куба бетона в фундамент Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов»

22 июня 2021 13:29
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24 июня состоится заливка первого куба бетона в фундамент Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов»

24 июня состоится торжественная церемония заливки первого куба бетона в фундамент нового здания – Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов» (ОКБ), которое будет возведено в поселке Управленческий (ул. Сергея Лазо, 2а), где работал генеральный конструктор Н.Д. Кузнецов, а сегодня располагается опытное производство и конструкторское бюро ПАО «ОДК-Кузнецов».

Торжественные мероприятия посвящены 110-ой годовщине со дня рождения выдающегося конструктора, создателя 57 оригинальных и модифицированных авиационных, ракетных и наземных двигателей, академика Николая Дмитриевича Кузнецова.

Теги: ОДК-Кузнецов

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