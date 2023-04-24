22% самарцев возьмут подработку на майские праздники

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Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил 2100 россиян из всех регионов страны, в том числе в Самарской области, и выяснил, что 22% самарцев собираются подрабатывать на майских выходных, в основном — таксистами и курьерами.

В топ самых популярных профессий для подработки вошли:





таксист — 15%;

курьер — 13%

комплектовщик товаров — 11%;

работник колл-центра — 9%

фотограф — 8%;

продавец — 7%;

няня — 6%;

грузчик — 5%

работник на базе отдыха — 5%;

промоутер — 4%.

Как указали 12% респондентов, они возьмут сверхурочные на своей постоянной работе. Также в опросе прозвучали такие профессии как копирайтер (2%), уборщик (2%), писатель курсовых (1%).

Самарцы будут работать на майских выходных из-за небольшой зарплаты на основном месте работы (26%), чтобы побыстрее закрыть кредиты и отдать долги (23%), подкопить денег (19%), для создания финансовой подушки (17%), из-за нежелания сидеть дома (11%), а для 4% подработка — это хобби.

Все праздничные майские дни будут работать 35% респондентов, 9% рассчитывают отдать работе один-два дня, а 56% будут работать столько, сколько позволят обстоятельства.

От 5 000 до 10 000 рублей на майских праздниках рассчитывают заработать 53% респондентов; на сумму до 5 000 рублей нацелены 28%, а 19% планируют получить более 10 000.