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2 из 3 самарцев считают, что иметь высшее образование — престижно

11 марта 2024 11:17
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2 из 3 самарцев считают, что иметь высшее образование — престижно

2 из 3 горожан уверены, что иметь высшее образование в современном мире — престижно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители экономически активного населения.

67% самарцев считают, что иметь высшее образование сегодня — престижно. Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины (73 и 62% соответственно). Количество горожан, уверенных в престиже высшего образования, растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных. Больше всего же сторонников этой точки зрения — среди тех, кто закончил вуз (77% против 56% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).

Что же такое «хорошее образование», по мнению представителей экономически активного населения? Большинство респондентов (58%) считает, что хорошим образованием можно назвать то, что формирует ключевые профессиональные компетенции. 37% отмечают первостепенность формирования умения самостоятельно учиться, добывать знания. 5% считают, что гарантией хорошего образования является обучение в престижном вузе.

Время проведения: 26—28 февраля 2024 года

Теги: Опрос

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