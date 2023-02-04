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2 из 3 самарцев сами придут на помощь коллеге, испытывающему трудности в работе

4 февраля 2023 10:52
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2 из 3 самарцев сами придут на помощь коллеге, испытывающему трудности в работе

Большинство горожан придет на помощь не справляющимся с работой по собственной инициативе, но есть и те, кто поможет только после распоряжения руководства. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

2 из 3 самарцев сами предложат помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе (63%). 29% окажут помощь в случае, если коллега попросит о ней. 5% согласятся помочь, только если распорядится руководство. Еще 1% ни при каких условиях не станут помогать сослуживцам.

Готовность предложить свои услуги больше свойственна жителям города старше 35, чем тем, кто моложе. Респонденты с зарплатой от 50 тыс. руб. более склонны проявлять инициативу в вопросах помощи, чем те, кто зарабатывает меньше.

Мужчины чуть чаще женщин готовы подставить плечо коллеге, который испытывает трудности в работе (65 и 60% соответственно). Среди женщин же больше всего тех, кто предпочитает дождаться просьб о помощи (38%).

Время проведения: 24—27 января 2023 года

Теги: Опрос

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