2 из 3 самарцев сами придут на помощь коллеге, испытывающему трудности в работе

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Большинство горожан придет на помощь не справляющимся с работой по собственной инициативе, но есть и те, кто поможет только после распоряжения руководства. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

2 из 3 самарцев сами предложат помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе (63%). 29% окажут помощь в случае, если коллега попросит о ней. 5% согласятся помочь, только если распорядится руководство. Еще 1% ни при каких условиях не станут помогать сослуживцам.



Готовность предложить свои услуги больше свойственна жителям города старше 35, чем тем, кто моложе. Респонденты с зарплатой от 50 тыс. руб. более склонны проявлять инициативу в вопросах помощи, чем те, кто зарабатывает меньше.



Мужчины чуть чаще женщин готовы подставить плечо коллеге, который испытывает трудности в работе (65 и 60% соответственно). Среди женщин же больше всего тех, кто предпочитает дождаться просьб о помощи (38%).



Время проведения: 24—27 января 2023 года