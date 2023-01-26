2 из 3 самарцев поддерживают идею полного запрета электронных сигарет в России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложение о полном запрете вейпов в стране. Инициативу поддерживает большинство некурящих и курящих обычные сигареты, пользователи вейпов — против. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

Доля пользователей вейпов среди никотинозависимых за 4 года выросла почти в 2 раза: в 2019 году 8% курили только вейпы, 12% — и электронные, и обычные сигареты , сейчас таковых 23 и 13% соответственно.



Запрет электронных сигарет в России поддерживают 65% самарцев, 23% выступают против. Инициатива парламентариев направлена прежде всего на защиту здоровья молодого поколения, но уровень ее поддержки среди респондентов моложе 34 лет низкий (53%). Чаще остальных же отнеслись с одобрением к идее запрета вейпов респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (79%).



Предложение о запрете продажи вейпов поддерживают 70% некурящих граждан и 46% курильщиков обычных сигарет. Инициатива ожидаемо не нашла поддержки у пользователей электронных сигарет: 50% против, каждый третий воздержался, за — всего 16%.



Время проведения: 23—25 января 2023 года.

Фото: pxhere.com