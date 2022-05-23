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17% самарцев совсем ничего не вдохновляет на работе

23 мая 2022 09:44
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17% самарцев совсем ничего не вдохновляет на работе

Самарцы стали чаще признаваться, что в работе их вдохновляет исключительно зарплата. Значимость такого мотивирующего фактора, как общение с людьми, в условиях отмены удаленки заметно снизилась, об этом свидетельствует открытый опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Каждый пятый самарец (21%) признается, что в работе его больше всего вдохновляет зарплата. Каждого девятого (12%) мотивирует достижение поставленных целей, 10% получает удовольствие от самого процесса работы, а 6% — от атмосферы в коллективе. По 5% опрошенных сообщили, что лучшая мотивация для них — это возможность приносить пользу и общаться с людьми, по 3% вдохновляет интерес, постоянное обучение новому, самореализация и любовь к делу. Возможность творить и решать новые задачи радует по 2% самарцев, а развитие способностей и возможность применить знания — по 1%. Другие источники вдохновения назвали 15% опрошенных: упоминались подходящий график, возможность работать удаленно, благодарность клиентов, ответственность, перспективы, стабильность и т. д. В том, что в работе их ничего не вдохновляет, признались 17% самарцев.

Деньги и самореализация чаще мотивируют мужчин, а атмосфера в коллективе и возможность помогать людям — женщин.

Время проведения: 15—20 мая 2022 года

Теги: Опрос

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