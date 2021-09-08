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17 и 18 сентября самарские школьники не будут учиться

8 сентября 2021 12:50
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17 и 18 сентября самарские школьники не будут учиться

Самарских школьников в дни голосования на выборах освободят от обычных занятий. Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Напомним, голосование на выборах в Государственную думу и Самарскую губернскую думу будет проходить с пятницы по воскресенье - 17, 18 и 19 сентября. При этом многие избирательные участки находятся в школах.

"В образовательных организациях всех типов и видов Самарской области, независимо от размещения на их территории участковых избирательных комиссий, 17 и 18 сентября будут днями внеклассной и/или экскурсионной работы. Программу разрабатывает и утверждает каждое образовательное учреждение самостоятельно", - пояснили в минобре.

При этом календарный учебный график в школах из-за двух выпадающих дней будет скорректирован.

Фото: Pixabay.com

Теги: школа

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