Я нашел ошибку
Главные новости:
этой весной дачники из Самары активнее всего покупают петунии и клубнику
Этой весной дачники из Самары активнее всего покупают петунии и клубнику
Сотрудники областного главка полиции приняли участие в Чемпионате МВД России по рукопашному бою
Сотрудники областного главка полиции приняли участие в Чемпионате МВД России по рукопашному бою
В Минцифры прорабатывают совмещенный экзамен по физике и информатике
В Минцифры прорабатывают совмещенный экзамен по физике и информатике
Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов
Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов
Судебные приставы Сызрани обязали работодателя признать несчастный случай на производстве
Судебные приставы Сызрани обязали работодателя признать несчастный случай на производстве
Эксперт заметил падение цен на яйца к Пасхе
Эксперт заметил падение цен на яйца к Пасхе
600 гр синтетики хотел распространить по Тольятти местный житель
600 г синтетики хотел распространить по Тольятти местный житель
16% самарцев планируют продлить майские отпусками и отгулами
16% самарцев планируют продлить майские отпусками и отгулами
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.02
-0.57
EUR 93.25
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

16% самарцев планируют продлить майские отпусками и отгулами

18 апреля 2025 09:39
101
16% самарцев планируют продлить майские отпусками и отгулами

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В этом году майские праздники, согласно постановлению Правительства РФ, приходятся на 1—4 и 8—11 мая. По результатам опроса, 16% респондентов планируют продлить свой отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, несмотря на то что с финансовой точки зрения майские отпуска не очень выгодны. 51% не собираются этого делать. 14% опрошенных работают по сменному графику.


Среди самарцев от 35 до 45 лет планирующих присоединить отпуск к праздничным дням больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще горожане хотят продлить свой отдых в мае. Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей такой план есть лишь у 1 из 10 опрошенных, а среди граждан с доходом от 100 тысяч рублей — у каждого шестого (17%).
 

Время проведения: 11—15 апреля 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинцы и самарцы остаются верны традиционному куличу с изюмом
17 апреля 2025, 21:10
Тольяттинцы и самарцы остаются верны традиционному куличу с изюмом
По данным проведенного опроса среди жителей Тольятти и Самары, каждый второй планирует отметить Пасху в кругу семьи. Общество
365
Каждый десятый работник в Самарской области боится увольнений из-за ИИ
17 апреля 2025, 12:02
Каждый десятый работник в Самарской области боится увольнений из-за ИИ
Согласно результатам опроса, 78% участников из Самарской области готовы принять ИИ на рабочем месте. Общество
352
6 из 10 компаний Самары используют системы автоматизации рекрутинга
17 апреля 2025, 10:29
6 из 10 компаний Самары используют системы автоматизации рекрутинга
Кадровый электронный оборот применяют 55% организаций. Экономика
312
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
17 апреля 2025  20:57
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
383
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
17 апреля 2025  20:07
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
820
2ГИС «оживил» общественный транспорт Самары
17 апреля 2025  17:45
2ГИС «оживил» общественный транспорт Самары
436
Жители Самарской области могут посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства
17 апреля 2025  14:55
Жители Самарской области могут посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства
439
Самарцам на Пасху предоставят автобусы
17 апреля 2025  12:53
Самарцам на Пасху предоставят автобусы
362
Весь список