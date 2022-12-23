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13% работников Самарской области считают, что события 2022 года не повлияли на компанию, где они трудоустроены

23 декабря 2022 10:30
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13% работников Самарской области считают, что события 2022 года не повлияли на компанию, где они трудоустроены

34% работников Самарской области признались, что события 2022 года (СВО, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д.) никак не отразились на их работе. 3% отметили позитивное влияние, 63% - негативное. Об этом говорят результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России.

Наиболее заметно события уходящего года отразились на карьере мужчин: среди них только 24% не заметили принципиального влияния внешних обстоятельств, тогда как среди женщин – 31%.

В профессиональном разрезе наиболее спокойно на СВО, санкционное давление, частичную мобилизацию и т.д. отреагировали представители сфер «Безопасность» и «Бухгалтерия» (сразу по 42% из них сообщили, что эти события никак не отразились на их работе), «Медицина, фармацевтика» (40%), «Рабочий персонал» (39%) и «Госслужба, НКО» (38%). Негативное влияние наиболее заметно проявилось в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (84%), «Маркетинг, реклама, PR» (83%), «ИТ, интернет, телеком» (75%), «Продажи» (73%), «Банки, инвестиции, лизинг» (72%).

При этом только 13% работников региона рассказали, что события 2022 года никак не сказались на деятельности их компании-работодателя. Еще 3% полагают, что изменения этого года позитивно отразились на бизнесе, 67% - что влияние было негативным, а 16% затруднились ответить.

 

Теги: Опрос

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