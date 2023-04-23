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11% самарцев планируют работать после выхода на пенсию

23 апреля 2023 12:08
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11% самарцев планируют работать после выхода на пенсию

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет.

На пенсии каждый четвертый самарец (23%) хотел бы путешествовать. Выйдя на заслуженный отдых и имея возможность не работать, 17% занялись бы дачей или огородом, 16% — любимым хобби, 10% просто жили бы в свое удовольствие. Посвятить себя внукам мечтают лишь 7% опрошенных, столько же хотели бы сделать своим главным занятием после выхода на пенсию спорт. Читать книги на пенсии собираются 3%, заниматься здоровьем, ходить на экскурсии, в театры и музеи — по 1%. Каждый десятый сообщил о других планах на этот жизненный период: в их числе саморазвитие, благотворительность, литературное творчество, ремонт, предпринимательство и т. д.

Еще 11% горожан намерены продолжать работать в пенсионном возрасте, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно: по их словам, они просто не представляют себя без работы.

О путешествиях и воспитании внуков на пенсии чаще мечтают женщины (11% против 6% среди мужчин). Тех, кто планирует продолжать трудиться до старости, в том числе и при отсутствии финансовой необходимости, больше среди мужчин (15% против 8% среди женщин).

Время проведения: 12—21 апреля 2023 года

Теги: Опрос

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