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11% самарцев делают перерыв на сон во время рабочего дня

18 сентября 2024 09:45
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11% самарцев делают перерыв на сон во время рабочего дня

Эксперты Авито Работы провели опрос более 8 000 работающих россиян, как часто специалисты берут перерывы во время рабочего дня и как предпочитают «перезагружаться» в это время. Помимо обеденного перерыва, сотрудники в среднем отдыхают порядка трех раз в день, а 12% не берут передышек вовсе. Интересно, что каждый четвертый (25%) работник, предпочитающий брать время для отдыха во время рабочего дня, строго следит за временем перерывов через специальные приложения или напоминания в календаре.

В основном работающие россияне берут 2-3 коротких перерыва (39%) в течение рабочего дня, 19% делают это несколько раз в день или каждый час, а еще 16% один раз за день. 12% сотрудников предпочитают отдыхать только во время обеденного перерыва.

При этом, 18% опрошенных заявили, что их руководство положительно относится к перерывам, так как паузы помогают работать эффективнее, и в компании развита культура заботы о своих сотрудниках. У 31% начальство одобряет перерывы, если они происходят не слишком часто или не влияют на работу. Только 9% респондентов сообщили, что их руководитель не одобряет, когда сотрудники берут дополнительные паузы во время рабочего дня.

Оказалось, что для создания продуктивной атмосферы во время работы многие сотрудники слушают музыку, подкасты, сериалы или другие аудиовизуальные произведения  — об этом заявили 76% респондентов. Чаще всего так делают молодежь 18-24 лет (84%) и 25-34 лет (82%), топ-менеджеры (86%), а также высококвалифицированные сотрудники, занятые умственным трудом  — старшие специалисты, IT-разработчики, инженеры, химики и т.д. (79%). 

Для переключения от рабочих задач время своего перерыва работающие респонденты предпочитают устраивать дополнительные перекусы или кофе-брейки (43%), проверяют соцсети (35%), общаются с коллегами (31%), переписываются с друзьями или родственниками (26%), смотрят видео или сериалы (18%).

 

 

 

Теги: Опрос

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