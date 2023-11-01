121

По данным исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, только 10% жителей ПФО не готовы работать с медийным руководителем. Респонденты из регионов Приволжского федерального округа рассказали о плюсах и минусах работы с таким начальством.

84% опрошенных отметили, что не обращают внимания на медийность руководителя, 7% хотели бы попасть на работу к такому начальнику, и только 10% — не хотели бы. Что интересно, чаще других с медийным руководителем хотят работать представители сферы «Производство, сервисное обслуживание» (12% ответов), наоборот, не готовы — специалисты сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (16% ответов).

Плюсами работы с медийным начальником жители округа называют возможность научиться чему-то новому (так ответил каждый второй респондент, причем женщины чаще, чем мужчины), возможность завести полезные знакомства (40% ответов). 28% опрошенных отмечают позитивное влияние на будущую карьеру, каждый десятый тоже хочет стать медийной личностью, 13% жителей ПФО считают это престижным.

Чаще других с помощью известного руководителя сами хотят выйти в медиаполе представители сфер «Наука и образование», «Высший и средний менеджмент» (по 17% ответов); считают, что многому можно у него научиться сотрудники ИТ-сферы (53%), также айтишники уверены, что медийный начальник позитивно повлияет на их карьеру (36% ответов).

Минусами работы с известным начальником жители ПФО называют тот факт, что медийные руководители мало времени уделяют сотрудникам (42% ответов), страдают звездной болезнью (каждый третий респондент), опасаются, что вина за ошибки руководителя ляжет на команду (каждый четвертый ответ). 13% опрошенных сомневаются в профессионализме медийных начальников, каждый десятый чувствует себя неуверенно рядом с таким руководством.

О недостаточном внимании к сотрудникам и звездной болезни медийных начальников чаще остальных говорят респонденты из сферы «Высший и средний менеджмент»; считают, что за ошибки такого руководителя приходится отчитываться команде сотрудники сферы «Продажи и обслуживание клиентов», плохими профессионалами медийных начальников считают специалисты сферы «Производство и сервисное обслуживание», а неуверенно чувствуют себя рядом с известным начальством опрошенные из сферы «Наука и образование».

Ради трудоустройства в команду к известному руководителю жители Поволжья чаще всего готовы пройти дополнительное обучение (48% ответов), взять на себя больше ответственности (24%), устроиться в неизвестную на рынке компанию (18% ответов). Реже всего они готовы согласиться на зарплату ниже рыночной и не хотят работать в компании, ценности которой не разделяют (таких ответов было по 3%).