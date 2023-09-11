1 из 5 работодателей Самары предоставляет пенсионные пакеты

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О наличии в компании пенсионных пакетов рассказал 1 из 5 работодателей. В топ-3 составляющих — подарки к праздникам, корпоративные мероприятия и материальная помощь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Пенсионные пакеты действуют в 20% предприятий и организаций Самары.



Подарки пенсионерам к праздникам сейчас дарят 15% компаний, приглашают пенсионеров на корпоративные мероприятия 14%, материальную помощь оказывают 11%.



10% работодателей практикуют единовременные выплаты выходящим на пенсию. В 7% компаний оплачивают полисы ДМС. В 5% перечисляют на счет пенсионера ежемесячную фиксированную сумму. Еще 4% компенсируют расходы на санаторно-курортное лечение.



3% работодателей страхуют жизнь и здоровье пенсионеров. Также 3% выплачивают своим бывшим сотрудникам корпоративную пенсию, сформированную из отчислений компании в НПФ. 1% работодателей предоставляют пенсионерам компенсацию стоимости лечения и/или медикаментов.



Среди компаний, поддерживающих сотрудников, вышедших на пенсию, большинство составляют крупные промышленные предприятия. Пенсионные пакеты действуют в энергетических компаниях, медицинских организациях, банках, у сетевых ритейлеров. Госкомпании в целом чаще предоставляют пенсионные пакеты, чем частный бизнес.





Время проведения: 1 августа — 8 сентября 2023 года