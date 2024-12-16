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Запрет приема в школы не говорящих по-русски детей мигрантов поддерживают 65% самарцев

16 декабря 2024 10:39
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Запрет приема в школы не говорящих по-русски детей мигрантов поддерживают 65% самарцев

Противников зачисления в школы не знающих русского языка детей мигрантов больше всего среди горожан, у которых есть дети-школьники. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие гражданство РФ.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. 65% самарцев поддерживают инициативу: «Пусть учат язык и знают наши традиции»; «Для таких деток нужно открывать другие школы».

Чаще в пользу запрета высказывались мужчины (71% против 60% среди женщин). 3 из 4 граждан в возрасте от 35 лет считают, что дети мигрантов должны выучить русский язык еще до того, как пойдут в школу. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них сторонников запрета. Еще более категоричны родители школьников: 82% из них против приема не говорящих по-русски детей мигрантов в школы.

15% горожан не поддерживают законопроект: «Школа на то и школа, чтобы обучать детей, а не разделять по национальному признаку»; «Если дети мигрантов не будут ходить в школу, то они в будущем могут стать преступниками». Есть и предложения для решения проблемы: «Следует организовать специальные классы/группы для помощи этим детям».


Время проведения:10—12 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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