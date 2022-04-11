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Высшие учебные заведения МЧС России приглашают абитуриентов

11 апреля 2022 09:35
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Высшие учебные заведения МЧС России приглашают абитуриентов

Главное управление МЧС России по Самарской области проводит набор кандидатов из числа учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений, а также выпускников профессиональных образовательных учреждений на обучение по очной форме в образовательные организации высшего образования МЧС России.

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России

 (г. Москва):

Направление подготовки - Пожарная безопасность (специалитет, 5 лет).

Минимальный балл ЕГЭ для участия в конкурсе на поступление: Русский язык – 40 баллов, Математика – 39 баллов, Физика – 39 баллов.

Дополнительные вступительные испытания: Математика, Физическая культура.

Направление подготовки - Техносферная безопасность (бакалавриат, 4 года).

Минимальный балл ЕГЭ для участия в конкурсе на поступление: Русский язык – 40 баллов, Математика – 39 баллов, Физика – 39 баллов.

Дополнительные вступительные испытания: Математика, Физическая культура.

Санкт-Петербургский университет

Государственной противопожарной службы МЧС России

(г. Санкт-Петербург)

Направление подготовки - Государственное и муниципальное управление (бакалавриат, 4 года).

Минимальный балл ЕГЭ для участия в конкурсе на поступление: Русский язык – 40 баллов, Математика – 39 баллов, Обществознание – 45 баллов.

Дополнительные вступительные испытания: Математика, Физическая культура.

Направление подготовки - Техносферная безопасность (бакалавриат, 4 года).

Минимальный балл ЕГЭ для участия в конкурсе на поступление: Русский язык – 40 баллов, Математика – 39 баллов, Физика – 39 баллов.

Дополнительные вступительные испытания: Математика, Физическая культура.

Направление подготовки - Судебная экспертиза (специалитет, 5 лет).

Минимальный балл ЕГЭ для участия в конкурсе на поступление: Русский язык – 40 баллов, Обществознание – 45 баллов, История – 35 баллов.

Дополнительные вступительные испытания: Математика, Физическая культура.

Направление подготовки – Системный анализ и управление (бакалавриат, 4 года).

Минимальный балл ЕГЭ для участия в конкурсе на поступление: Русский язык – 40 баллов, Математика – 39 баллов, Физика – 39 баллов.

Дополнительные вступительные испытания: Математика, Физическая культура.

Ивановская пожарно-спасательная академия

Государственной противопожарной службы МЧС России

(г. Иваново)

Направление подготовки - Пожарная безопасность (специалитет, 5 лет).

Минимальный балл ЕГЭ для участия в конкурсе на поступление: Русский язык – 40 баллов, Математика – 39 баллов, Физика – 39 баллов.

Дополнительные вступительные испытания: Математика, Физическая культура.

Направление подготовки - Техносферная безопасность (бакалавриат, 4 года).

Минимальный балл ЕГЭ для участия в конкурсе на поступление: Русский язык – 40 баллов, Математика – 39 баллов, Физика – 39 баллов.

Дополнительные вступительные испытания: Математика, Физическая культура.

Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России

 (г. Екатеринбург)

Направление подготовки - Пожарная безопасность (специалитет, 5 лет).

Минимальный балл ЕГЭ для участия в конкурсе на поступление: Русский язык – 40 баллов, Математика – 39 баллов, Физика – 39 баллов.

Дополнительные вступительные испытания: Математика, Физическая культура.

Во время обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении (бесплатное 3–х разовое питание, проживание, форменная одежда), также курсантам выплачивается ежемесячное денежное довольствие.

После окончания высших учебных заведений МЧС России присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы».

По всем организационным вопросам, касающимся поступления в высшие учебные заведения Государственной противопожарной службы МЧС России, обращайтесь по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская 193, Главное управление МЧС России по Самарской области, т. (846) 338-96-16 - Ерохин Константин Юрьевич.

Теги: МЧС

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