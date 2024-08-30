SuperJob провел исследование среди выпускников школ. Выпускники школ все чаще выбирают для поступления средние профессиональные учебные заведения. У 9-классников, идущих в колледжи, в приоритете для поступления IT-направления, на втором месте — педагогика, на третьем — медицина.
На рынке труда сегодня серьезный дефицит кадров, прежде всего, в промышленности и строительстве: остро необходимы, в первую очередь, квалифицированные рабочие. И в ближайшее время не видно предпосылок для изменения ситуации.
Наиболее востребованы в строительстве:
· Монтажник
· Электромонтажник
· Электрик/электромонтер
Наиболее востребованы в промышленности:
· Слесарь
· Токарь
· Фрезеровщик