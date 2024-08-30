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Выпускники школ все чаще выбирают для поступления средние профессиональные учебные заведения

30 августа 2024 12:14
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Выпускники школ все чаще выбирают для поступления средние профессиональные учебные заведения

SuperJob провел исследование среди выпускников школ. Выпускники школ все чаще выбирают для поступления средние профессиональные учебные заведения. У 9-классников, идущих в колледжи, в приоритете для поступления IT-направления, на втором месте — педагогика, на третьем — медицина.

На рынке труда сегодня серьезный дефицит кадров, прежде всего, в промышленности и строительстве: остро необходимы, в первую очередь, квалифицированные рабочие. И в ближайшее время не видно предпосылок для изменения ситуации.

 

Наиболее востребованы в строительстве:

·      Монтажник

·      Электромонтажник

·      Электрик/электромонтер

 

Наиболее востребованы в промышленности:

·      Слесарь

·      Токарь

·      Фрезеровщик

Теги: Опрос

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