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SuperJob провел исследование среди выпускников школ. Выпускники школ все чаще выбирают для поступления средние профессиональные учебные заведения. У 9-классников, идущих в колледжи, в приоритете для поступления IT-направления, на втором месте — педагогика, на третьем — медицина.

На рынке труда сегодня серьезный дефицит кадров, прежде всего, в промышленности и строительстве: остро необходимы, в первую очередь, квалифицированные рабочие. И в ближайшее время не видно предпосылок для изменения ситуации.

Наиболее востребованы в строительстве:

· Монтажник

· Электромонтажник

· Электрик/электромонтер

Наиболее востребованы в промышленности:

· Слесарь

· Токарь

· Фрезеровщик