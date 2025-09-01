Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева

128

В понедельник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. Он поздравил студентов и преподавателей, а также в формате круглого стола встретился с первокурсниками университета, набравшими 100 баллов по результатам ЕГЭ, и индустриальными партнерами.

«От всего правительства хотел бы поздравить вас с праздником знаний. Он объединяет не только школьников, студентов – нас всех, потому что, поверьте мне, в любом возрасте вы в этот день будете вспоминать школу, своих преподавателей, своих друзей, — обратился он к ребятам. — Нам с вами очень повезло родиться и жить в самой великой стране, жить в то время, когда Россия становится еще сильнее. Недруги, видя это, пытаются строить козни, но у них не получается и не получится никогда, потому что нашу страну объединяют люди сильные, умные, так было, есть и будет. Не сбивайтесь с этого пути, будьте самыми талантливыми, яркими, учитесь. Не забывайте, что учеба — это фундамент, на котором потом будет стоять ваша семья, наша страна. Стремитесь к своим целям, добивайтесь их. Мы вами гордимся. С праздником!»

Вячеслав Федорищев вручил сертификаты студентам, которым назначена стипендия Губернатора Самарской области на второй семестр 2024/2025 учебного года. Их получили 16 человек – студенты биологического факультета, института информатики и кибернетики, института авиационной и ракетно-космической техники, института экономики и управления. Благодарственными письмами Губернатора Самарской области были отмечены 5 студентов, принимавших активное участие в работе приемной комиссии в качестве технических секретарей, работников колл-центра, консультантов.

В ходе круглого стола глава региона пообщался со студентами 1 курса Самарского университета им. Королева, набравшими 100 баллов по результатам ЕГЭ, и индустриальными партнерами вуза. Во встрече также приняли участие председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников, депутат Государственной Думы РФ Леонид Симановский, Президент Самарского университета, академик РАН Виктор Сойфер, ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

Владимир Богатырев сообщил об итогах приемной кампании в университете. Так, на бюджетные места по программам высшего образования зачислено 3254 человека – на 101 больше, чем годом ранее. Наибольший прирост был отмечен в рамках магистратуры – больше на 73 человека, в основном, по таким направлениям, как информатика и вычислительная техника и энергомашиностроение. В рамках целевого приема 43 человека – от ОДК «Кузнецов», 11 – от РКЦ «Прогресс». Всего «целевиков» — 94 человека.

«100 баллов — это не финальное достижение в вашей жизни, но это очень большой, важный шаг, который вы сделали. Я вас поздравляю. С ректором обсуждали, какие у нас есть для тех ребят, которые поступили, как вы, бонусы дополнительные. Это улучшенные места в общежитиях, бесплатное посещение бассейна. Уверен, что будут и дополнительные стимулы. Я очень благодарен коллегам, которые всегда университет поддерживают, благодарен нашим старшим товарищам – Геннадию Петровичу Котельникову, Леониду Яковлевичу Симановскому, Виктору Александровичу Сойферу за то, что находят возможность делиться своими знаниями, мудростью. Не стесняйтесь задавать вопросы», — обратился губернатор к первокурсникам.

В ходе общения студенты рассказали о своих жизненных планах, о целях, ради которых они выбрали обучение именно в университете им. Королева.

«Я вам желаю найти в будущем такую профессию, которая станет жизнью, призванием, чтобы вы не «ходили на работу», а жили тем делом, которое делаете», — адресовал пожелание молодым людям глава региона.

Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу. По словам Вячеслава Федорищева, правильный подход – когда самых талантливых правительство видит, сопровождает. «Вместе с вами — присоединятся ребята из других университетов — с этого года начнем формировать такой настоящий костяк будущего развития нашего региона, да и нашей страны. То, что вы нам сейчас рассказали, это по-настоящему тот подход, какой мы ждем от будущего поколения, которое будет заниматься наукой, производством, госуправлением», — подчеркнул губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО