Я нашел ошибку
Главные новости:
В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу.
Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева
Об ученых, которые воевали и защищали страну своим знанием, о людях, которые решали нерешаемые задачи и находили выход из безвыходных ситуаций в экстремальных условиях войны.
«ЗИМ Галерея»: Григорий Циденков расскажет об открытиях куйбышевских ученых в годы войны 
После службы сотрудникам СИЗО-1 преставилась возможность подняться на колокольню и попробовать ударить в колокола.
Сотрудники СИЗО-1 посетили Софийский собор в день памяти преподобного Пимена Угрешского
Правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики.
Ветеран СВО из «Школы героев» познакомился с производством и применением дронов в аграрном секторе
Учебное заведение носит имя подполковника полиции Дениса Лазутина, офицера спецподразделения, героически погибшего в бою.
Росгвардейцы СО посетили торжественную линейку в лицее, который носит имя их коллеги
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.
Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.04
EUR 94.05
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева

1 сентября 2025 15:26
128
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу.

В понедельник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. Он поздравил студентов и преподавателей, а также в формате круглого стола встретился с первокурсниками университета, набравшими 100 баллов по результатам ЕГЭ, и индустриальными партнерами.

«От всего правительства хотел бы поздравить вас с праздником знаний. Он объединяет не только школьников, студентов – нас всех, потому что, поверьте мне, в любом возрасте вы в этот день будете вспоминать школу, своих преподавателей, своих друзей, — обратился он к ребятам. — Нам с вами очень повезло родиться и жить в самой великой стране, жить в то время, когда Россия становится еще сильнее. Недруги, видя это, пытаются строить козни, но у них не получается и не получится никогда, потому что нашу страну объединяют люди сильные, умные, так было, есть и будет. Не сбивайтесь с этого пути, будьте самыми талантливыми, яркими, учитесь. Не забывайте, что учеба — это фундамент, на котором потом будет стоять ваша семья, наша страна. Стремитесь к своим целям, добивайтесь их. Мы вами гордимся. С праздником!»

Вячеслав Федорищев вручил сертификаты студентам, которым назначена стипендия Губернатора Самарской области на второй семестр 2024/2025 учебного года. Их получили 16 человек – студенты биологического факультета, института информатики и кибернетики, института авиационной и ракетно-космической техники, института экономики и управления.  Благодарственными письмами Губернатора Самарской области были отмечены 5 студентов, принимавших активное участие в работе приемной комиссии в качестве технических секретарей, работников колл-центра, консультантов.

В ходе круглого стола глава региона пообщался со студентами 1 курса Самарского университета им. Королева, набравшими 100 баллов по результатам ЕГЭ, и индустриальными партнерами вуза. Во встрече также приняли участие председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников, депутат Государственной Думы РФ Леонид Симановский, Президент Самарского университета, академик РАН Виктор Сойфер, ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

Владимир Богатырев сообщил об итогах приемной кампании в университете. Так, на бюджетные места по программам высшего образования зачислено 3254 человека – на 101 больше, чем годом ранее. Наибольший прирост был отмечен в рамках магистратуры – больше на 73 человека, в основном, по таким направлениям, как информатика и вычислительная техника и энергомашиностроение. В рамках целевого приема 43 человека – от ОДК «Кузнецов», 11 – от РКЦ «Прогресс». Всего «целевиков» — 94 человека.

«100 баллов — это не финальное достижение в вашей жизни, но это очень большой, важный шаг, который вы сделали. Я вас поздравляю. С ректором обсуждали, какие у нас есть для тех ребят, которые поступили, как вы, бонусы дополнительные. Это улучшенные места в общежитиях, бесплатное посещение бассейна. Уверен, что будут и дополнительные стимулы. Я очень благодарен коллегам, которые всегда университет поддерживают, благодарен нашим старшим товарищам – Геннадию Петровичу Котельникову, Леониду Яковлевичу Симановскому, Виктору Александровичу Сойферу за то, что находят возможность делиться своими знаниями, мудростью. Не стесняйтесь задавать вопросы», — обратился губернатор к первокурсникам.

В ходе общения студенты рассказали о своих жизненных планах, о целях, ради которых они выбрали обучение именно в университете им. Королева.

«Я вам желаю найти в будущем такую профессию, которая станет жизнью, призванием, чтобы вы не «ходили на работу», а жили тем делом, которое делаете», — адресовал пожелание молодым людям глава региона.

Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу. По словам Вячеслава Федорищева, правильный подход – когда самых талантливых правительство видит, сопровождает. «Вместе с вами — присоединятся ребята из других университетов — с этого года начнем формировать такой настоящий костяк будущего развития нашего региона, да и нашей страны. То, что вы нам сейчас рассказали, это по-настоящему тот подход, какой мы ждем от будущего поколения, которое будет заниматься наукой, производством, госуправлением», — подчеркнул губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
27 августа 2025, 14:45
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие. Общество
602
Он сделал макроснимок плесневого гриба мукора, который получил в ходе эксперимента по изучению влияния моющих средств для посуды на биологические объекты.
25 августа 2025, 11:14
Студент Самарского политеха стал призером всероссийского фотоконкурса
Он сделал макроснимок плесневого гриба мукора, который получил в ходе эксперимента по изучению влияния моющих средств для посуды на биологические объекты. Образование
585
Разработки ученых университета уже внедрены в производство крупной российской автомобильной компании.
21 августа 2025, 10:57
Ученые Самарского политеха создали автомобильный электромоторедуктор нового поколения
Разработки ученых университета уже внедрены в производство крупной российской автомобильной компании. Образование
1033
В центре внимания
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
230
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
221
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
290
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
235
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
585
Весь список