Введение в учебную программу курса НВП поддержали 2 из 3 родителей подростков в Самаре

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Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что курс начальной военной подготовки появится в школах с сентября 2023 года. Инициативу поддержали 68% родителей старшеклассников и студентов ссузов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в т. ч. родители учеников 10—11 классов школ и студентов средних профессиональных учебных заведений.

Возвращение в учебную программу курса НВП российское общество поддержало: почти 6 из 10 экономически активных самарцев — за инициативу: «Курс нужен, но он должен быть максимально полезным: не только строем ходить. В жизни все может пригодиться». Против 25%: «Правила дорожного движения, уроки вождения, курсы оказания первой медицинской помощи пригодятся больше». Воздержались от оценки 16% респондентов.



Среди мужчин больше сторонников введения курса НВП, чем среди женщин (70 и 48% соответственно): «Если это будет вроде игры "Зарница"». Из числа родителей старшеклассников и студентов средних профессиональных учебных заведений возвращение начальной военной подготовки в учебные программы поддерживают 68%. Чем старше респонденты, тем чаще они голосуют за инициативу депутатов, больше всего ее сторонников — среди граждан старше 45-ти (77%): «Правильно! Раньше в школе был курс НВП, так и должно быть! И на стрельбище ездили: стреляли из автомата. Нужно вернуть этот курс подготовки».



Время проведения: 8—9 ноября 2022 года