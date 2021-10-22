Виктор Акопьян рассказал, как в регионе будут работать детские сады с 25 октября 

223

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян рассказал, как будут работать детские сады с 25 октября.

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп, кроме праздничных дней с 4 по 7 ноября. О необходимости посещения дошкольного учреждения нужно заранее предупредить воспитателя, при этом не надо предоставлять никакие справки от работодателя.

У нас есть две недели, чтобы побыть дома с семьей и ограничить контакты со знакомыми и коллегами. Хочу еще раз отметить, что каникулы и все эти меры вводятся для того, чтобы действительно разобщить детские коллективы и сохранить здоровье детей и каждого из нас, - подчеркнул Виктор Акопьян. - Мы подумали о том, что дополнительное образование не стоит исключать из нашей жизни на этот период. Все учреждения допобразования будут работать в дистанционном формате.

Вузы и ссузы самостоятельно принимают решение о режиме работы с 25 октября по 7 ноября.

Подробности в видео.

Фото: скриншот видео