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В Тольяттинской школе-интернате №5 стартовала профориентационная программа для детей с ОВЗ

21 сентября 2021 09:52
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В Тольяттинской школе-интернате №5 стартовала профориентационная программа для детей с ОВЗ

В ГБОУ школе-интернате №5 для обучающихся с ОВЗ стартовал годовой курс профориентации для воспитанников интерната, а также открылась обновленная швейная мастерская. Теперь воспитанники смогут заниматься на уроках по швейному делу в благоустроенной, комфортной и современной обстановке.

Программа «День профессий. Профориентация в индустрии Моды» направлена на содействие профессиональной ориентации и обучению воспитанников школ-интернатов в партнерстве со средними и высшими учебными учреждениями и компаниями. В процессе обучения ученики пройдут курс занятий по профориентации, посетят предприятия города, где познакомятся с широким спектром профессий в индустрии моды, а также самостоятельно изготовят первое изделие. 

«Наша главная задача – успешная социализация детей с ОВЗ. Получение новых навыков и освоение профессий со школьной скамьи: дают детям возможность продолжить обучение и успешно трудоустроиться в будущем. Отрадно, что сегодня, благодаря таким проектам, отклик в обществе к людям с ОВЗ меняется. Например, наших выпускников охотнее берут на работу. Для нас важно, чтобы человек стал уместным: самостоятельно устраивал свою жизнь и получал от неё удовольствие», - отметил Александр Стариков, директор ГБОУ Школы-интерната №5 для обучающихся с ОВЗ.

Программа реализуется Благотворительным фондом «ДетскиеДомики» при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря проекту стало возможным провести ремонт в швейной мастерской. Бюджет проекта составил более 650 тысяч рублей. На эти средства заменены полы, проводка, отремонтированы стены, закуплена мебель и часть оборудования. В течении учебного года мастерская будет дополнительно комплектоваться новым инвентарем, методическими пособиями и расходными материалами. Теперь в мастерской Тольяттинской школы-интерната №5 есть все необходимое для проведения занятий.

«В прошлом году проект нашего фонда был поддержан Фондом президентских грантов. Тогда наша программа была направлена на профориентацию по профессиям подходящим людям с ограничениями по слуху. В этом году мы решили углубить эту идею, написали новый проект и выбрали разностороннее направление - швейное дело», - рассказала координатор программ фонда «ДетскиеДомики» Юлия Черкасова.

Фонд «ДетскиеДомики» приглашает в программу «День профессий. Профориентация в индустрии Моды» активных граждан, желающих поделиться с детьми профессиональными знаниями, и компании, которые могут организовать экскурсию на производство с представителями профессий fashion-индустрии. 

Теги: школа

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