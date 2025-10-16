В школе села Шигоны открылся современный агротехкласс

Я нашел ошибку
Главные новости:
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
-1.12
EUR 91.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В школе села Шигоны открылся современный агротехкласс

16 октября 2025 14:11
160
С седьмого класса учащиеся получают уникальную возможность углубленно изучать такие направления, как генетика и селекция растений, а также эффективное животноводство и современные корма.

В Шигонской общеобразовательной школе в текущем учебном году начал работу новый агротехнологический класс, призванный привлечь школьников к изучению современного агропромышленного комплекса и помочь им сделать первые шаги в востребованных профессиях.

Открытие агротехнологического класса стало возможным благодаря участию Самарской области в реализации региональной составляющей федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

С седьмого класса учащиеся получают уникальную возможность углубленно изучать такие направления, как генетика и селекция растений, а также эффективное животноводство и современные корма. Для комфортного и эффективного обучения кабинеты были отремонтированы и оснащены новейшим оборудованием. Кроме того, для преподавателей, задействованных в программе, организованы курсы повышения квалификации.

Школьники будут осваивать профильные предметы – химию, биологию, математику и физику – с акцентом на агротехнологический профиль, что позволит им узнать о современных методах и инновациях в АПК.
«Агротехкласс – это современно и перспективно. Это IT и биотехнологии. Мне это очень интересно», – поделился своими впечатлениями ученик 7-го класса ГБОУ СОШ с. Шигоны Артем Терехов.

Его поддерживает десятиклассница Алена Назаркина, которая всегда интересовалась связью между наукой и природой: «У сельского хозяйства сегодня большой потенциал в современном мире, и агротехкласс поможет узнать много нового».

Проект реализован при активном участии местного бизнеса. Важной частью обучения является практическая подготовка, которую обеспечивает инициатор и партнер проекта – ООО «Перспектива КС».

«Мы оборудовали учебные классы так, чтобы дети смогли ознакомиться с новейшими технологиями и современными подходами как в растениеводстве, так и в животноводстве. Хотим показать, что можно остаться на родной земле, иметь интересную работу и получать достойную оплату труда. В отдаленной перспективе рассчитываем на приток молодых специалистов», – отметил Илья Касаткин, заместитель директора по развитию ООО «Перспектива КС».

В 2025 году аналогичные классы появились еще в двух селах региона – Новое Ганькино Исаклинского района и административном центре Хворостянского района, охватив обучением порядка 70 школьников Самарской области.

Формирование кадрового потенциала и популяризация профессий в сельском хозяйстве, предотвращение оттока молодежи из сельских территорий – один из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы, представленной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Напомним, в прошлом году по его инициативе размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов сельского хозяйства с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза. Ранее размер этих выплат составлял 34,5 и 69 тысяч рублей, а теперь он достиг 103,5 и 207 тысяч рублей в зависимости от уровня образования.

 

Фото: предоставлено ГБУ ДПО «Самара-АРИС»

Теги: Школа

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца.
15 октября 2025, 18:15
Ветеран СВО Павел Кудаков провел Урок мужества в самарской школе №110
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца. Общество
388
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
15 октября 2025, 16:48
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств.  Общество
375
Как отмечают врачи, два главных условия для вакцинации школьников – добровольное согласие родителей и отсутствие у ребенка симптомов инфекционных заболеваний на момент прививки.
02 октября 2025, 15:42
Вакцинация от гриппа и ОРВИ проходит в выездном формате в школах Самары
Как отмечают врачи, два главных условия для вакцинации школьников – добровольное согласие родителей и отсутствие у ребенка симптомов инфекционных... Здравоохранение
818
В центре внимания
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
196
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
225
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
469
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
645
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
690
Весь список