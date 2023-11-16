В СамГТУ создана эффективная система подготовки педагогов

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В Самарском политехе действует система непрерывной подготовки преподавателей. В 2021 году университет открыл педагогические группы в лицейских классах. Так Политех первым в области среагировал на инициативу федерального Минпросвещения создать в стране пять тысяч специализированных классов для подготовки будущих учителей уже со школьной скамьи. Сейчас в лицее СамГТУ по этой программе учатся 14 десятиклассников и 6 одиннадцатиклассников. А выпускник минувшего учебного года Никита Коробский стал призёром Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени К.Д. Ушинского.

На уровне бакалавриата в университете в 2021 году открыто педагогическое направление с двумя профилями подготовки: «Иностранный язык и экономика» а в 2022 – второй профиль: «Английский язык и русский как иностранный». Обучение студентов по этим образовательным программам ведётся в институте инженерно-экономического и гуманитарного образования. В этом году специалисты кафедры «Педагогика, межкультурная коммуникация и русский как иностранный» также начали набор в магистратуру по направлению «Педагогическое образование», профиль «Инновационные технологии в международном образовательном прострастве», а в следующем году планируют открыть магистерское направление «Теория и методика преподавания иностранных языков», которое должно усилить научный потенциал вузовских преподавателей.

Подготовка педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре Политеха ведётся с 1994 года и связана с научной школой, основанной легендарным доктором технических наук, профессором Валентином Михелькевичем.

– Процесс обучения педагогов в Самарском политехе имеет прикладной характер, – говорит доктор педагогических наук, заведующая кафедрой «Педагогика, межкультурная коммуникация и русский как иностранный» Юлия Лопухова. – Начиная с первого курса, за каждым студентом закрепляется персональный наставник из числа преподавателей нашей кафедры. Они вместе проходят весь путь обучения: готовят проекты, ведут педагогическую деятельность, занимаются наукой. Мы рассчитываем, что после завершения обучения многие наши выпускники останутся работать на кафедре, потому что им здесь уже всё знакомо.

Воспроизводство собственных научно-педагогических кадров осуществляет и институт дополнительного образования (ИДО) Самарского политеха. Так в осеннем семестре здесь проходят обучение 159 преподавателей вуза. Университет предлагает им около 15 программ различной направленности объёмом от 16 до 72 часов: иностранный язык, философия и финансовая грамотность, математические науки, IT-направления и т.д. Преподаватели вуза повышают квалификацию бесплатно.

– В институте дополнительного образования регулярно ведётся профессиональная переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, – говорит Светлана Ефимова, и.о. директора ИДО Самарского политеха. – Например, по нашей программе профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы» ежегодно выпускаются более 20 человек. В этом году мы ввели в этот курс модуль «Национальная система квалификаций. Инструменты и механизмы в системе подготовки кадров с высшим образованием». Современный преподаватель вуза – это одновременно педагог, воспитатель и организатор деятельности студентов, поэтому он должен понимать, каким образом формируется запрос на подготовку специалистов и как переложить этот запрос в содержание образовательной программы.

Большой блок модуля «Национальная система квалификаций. Инструменты и механизмы в системе подготовки кадров с высшим образованием» посвящён методике преподавания в техническом вузе. Серьезное внимание уделено вопросам проектирования образовательных программ под запросы внешнего рынка. В июне обучающиеся, успешно защитившие квалификационные работы, получат дипломы о профессиональной переподготовке с правом ведения деятельности в сфере высшего образования.

Вообще ежегодно в ИДО Политеха проходят обучение около 300 человек. В их число входят не только преподаватели высшей школы, но и учителя. ИДО предоставляет программы по повышению квалификации работников образования на основе именного образовательного чека – государственной гарантии повышения квалификации каждого учителя один раз в пять лет.

Сегодня самые востребованные программы в Самарской области – для учителей технологии, математики, русского языка и литературы.

В следующем году в ИДО Самарского политеха откроются курсы повышение квалификации для школьных педагогов по химии и черчению, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото предоставлено Управлением пресс-службы и информации СамГТУ