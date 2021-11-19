В СамГМУ будет создан Центр НТИ по направлению «Бионическая инженерия в медицине»

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Подведены итоги конкурса по созданию центров Национальной технологической инициативы (НТИ). СамГМУ победил по сквозной технологии «Бионическая инженерия в медицине». Объем государственного финансирования составит 650 млн рублей на пять лет. Кроме того, 846 млн рублей будет привлечено из внебюджетных источников.

Ключевая задача Центра НТИ на базе СамГМУ — разработка мировых лидерских технологий для запуска глобально быстрорастущих компаний (unicorn-companies) в секторе биомедицины.

В рамках развития Центра НТИ в 2022-2026 году запланирована реализация семи проектов по бионической инженерии в медицине. Среди них — производство индивидуальных сложнопрофильных бионических эндопротезов, производство по стандартам GMP гибридных продуктов на основе ММСК (стволовых) клеток и бионических материалов для применения в артрологии, создание персональных медицинских помощников для съема физиологических параметров человека с анализом полученных данных, технология остеоинтеграции с нейроуправлением для бионических экзопротезов верхних и нижних конечностей и другие.

Планируется создать инфраструктуру для проектов по биомедицине: лабораторию 3D-моделирования тела человека, Центр биомедицинских клеточных продуктов, распределенную лабораторию проектирования биопротезов и лабораторию проектирования «умной» одежды.

Флагманскими продуктами центра НТИ станут маркетплейс анатомических 3D-моделей, АПК для применения 3D-моделей в медицинских и образовательных целях, гибридные биоматериалы для хондропластики, индивидуальные сложнопрофильные эндопротезы бионической конструкции, персонализированные медицинские помощники, а также остеоинтегрированные протезы, управляемые мио- и нейроинтерфейсом.

Содействие в участии СамГМУ в конкурсе оказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона обратился к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с просьбой поддержать заявку и программу создания и развития центра НТИ на базе университета.

«Полностью поддерживаю стремление Самарского медицинского университета в развитии технологических, научно-исследовательских, инновационных компетенций, в области биомедицины. Сегодня в регионе мы развиваем высокотехнологичную медицину. Приятно, что университет постоянно движется вперед, при этом сохраняя лучшие традиции, он всегда устремлен в будущее!», - поздравил Губернатор СамГМУ с заслуженной победой в конкурсе.

Также проект поддержали заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Владимир Кононов.

На конкурсной комиссии по защите проектов выступил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Он подчеркнул, что сложилась тесная кооперация СамГМУ, региона и практического здравоохранения сразу по нескольким направлениям.

«СамГМУ не случайно стал победителем этого конкурса: биоинженерия — одно из ключевых направлений деятельности университета. И мы уже достигли в нем немалых успехов. Нашими специалистами разработаны и запатентованы биоимплантанты на основе клеточно-тканевых носителей «ЛИОПЛАСТ», которые применяются в стоматологии, травматологии, отоларингологии и косметологии. В НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ разработаны биосовместимые эндопротезы, которые создаются индивидуально под каждого пациента. В этом году впервые в России была проведена операция с использованием этих эндопротезов. Подобные достижения говорят о том, что СамГМУ обладает большим потенциалом, возможностями, а главное — высококвалифицированными кадрами для реализации всех поставленных перед нами задач», - подчеркнул ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

«На сегодняшний день в консорциум, который будет реализовывать программу центра, входят 10 ведущих университетов, три института РАН, 18 компаний и три сервисных организации. Ядро консорциума — в СамГМУ.

В результате реализации программы Центра за пять лет будут разработаны продукты и технологии для «компаний-единорогов». Совместно с компанией «Развитие» мы делаем ставку на маркетплейс анатомических 3D-моделей и интерактивный анатомический стол «Пирогов». Задача Центра НТИ – закрепиться с конкретной продуктовой линейкой на рынке 3D-моделей тела человека, который растет на 18% в год. С лабораторией биотехнологических исследований «3D Bioprinting Solutions» мы стартуем с разработкой биомедицинских клеточных продуктов для хондропластики. Эта суперактуальное направление, и рынок с 65 млдр долларов в 2020 году вырастет к 2030 году до 500 млдр долларов. Наконец, совместно с компанией «Моторика» мы делаем ставку на индивидуальные остеоинтегрированные сложнопрофильные протезы бионической конструкции, управляемые нейроинтерфейсом. В целом, в течение ближайших пяти лет мировой объем рынка бионической инженерии в медицине вырастет почти в 2,5 раза. Мы планируем работать и закрепиться на этом рынке со своими продуктами и услугами», - отметил руководитель проекта создания Центра НТИ СамГМУ Алексей Комягин.

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