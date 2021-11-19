Я нашел ошибку
Главные новости:
А на станциях санобработка выполняется каждые 2 часа.
В самарском метро вагоны дезинфицируют при каждом заходе в депо
Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам.
Роспотребнадзор СО: работает горячая линия по услугам такси и каршеринга
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается туман, метель и гололедица
В итоге экспертной комиссией отобрано 19 финалистов по 4 номинациям на очную защиту и финал конкурса.
Стартовал финал регионального конкурса на лучшего работника сферы государственной молодёжной политики
Награждение лауреатов конкурса состоялось 18 ноября в Нефтегорске.
В Самарской области завершился Фестиваль методических идей молодых педагогов
Дмитрий Азаров поздравил СамГМУ с победой в конкурсе по созданию центров Национальной технологической инициативы.
В СамГМУ будет создан Центр НТИ по направлению «Бионическая инженерия в медицине»
В ней наряду с сотрудниками участвовали осужденные. Организаторы постарались ее провести с максимальной пользой для людей.
В ИК-15 Самарской области прошла акция взаимного уважения и вежливого общения
Соглашение с «Туризм.РФ» даст новый импульс развитию территорий «Самарская Лука» и «Сокольи горы».
Дмитрий Азаров подписал соглашение с корпорацией «Туризм.РФ»
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.16
EUR 82.58
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СамГМУ будет создан Центр НТИ по направлению «Бионическая инженерия в медицине»

19 ноября 2021 16:51
102
Дмитрий Азаров поздравил СамГМУ с победой в конкурсе по созданию центров Национальной технологической инициативы.

Подведены итоги конкурса по созданию центров Национальной технологической инициативы (НТИ). СамГМУ победил по сквозной технологии «Бионическая инженерия в медицине». Объем государственного финансирования составит 650 млн рублей на пять лет. Кроме того, 846 млн рублей будет привлечено из внебюджетных источников.

Ключевая задача Центра НТИ на базе СамГМУ — разработка мировых лидерских технологий для запуска глобально быстрорастущих компаний (unicorn-companies) в секторе биомедицины. 

В рамках развития Центра НТИ в 2022-2026 году запланирована реализация семи проектов по бионической инженерии в медицине. Среди них — производство индивидуальных сложнопрофильных бионических эндопротезов, производство по стандартам GMP гибридных продуктов на основе ММСК (стволовых) клеток и бионических материалов для применения в артрологии, создание персональных медицинских помощников для съема физиологических параметров человека с анализом полученных данных, технология остеоинтеграции с нейроуправлением для бионических экзопротезов верхних и нижних конечностей и другие.

Планируется создать инфраструктуру для проектов по биомедицине: лабораторию 3D-моделирования тела человека, Центр биомедицинских клеточных продуктов, распределенную лабораторию проектирования биопротезов и лабораторию проектирования «умной» одежды.

Флагманскими продуктами центра НТИ станут маркетплейс анатомических 3D-моделей, АПК для применения 3D-моделей в медицинских и образовательных целях, гибридные биоматериалы для хондропластики, индивидуальные сложнопрофильные эндопротезы бионической конструкции, персонализированные медицинские помощники, а также остеоинтегрированные протезы, управляемые мио- и нейроинтерфейсом.

Содействие в участии СамГМУ в конкурсе оказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона обратился к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с просьбой поддержать заявку и программу создания и развития центра НТИ на базе университета.

«Полностью поддерживаю стремление Самарского медицинского университета в развитии технологических, научно-исследовательских, инновационных компетенций, в области биомедицины. Сегодня в регионе мы развиваем высокотехнологичную медицину. Приятно, что университет постоянно движется вперед, при этом сохраняя лучшие традиции, он всегда устремлен в будущее!», - поздравил Губернатор СамГМУ с заслуженной победой в конкурсе.

Также проект поддержали заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Владимир Кононов.

На конкурсной комиссии по защите проектов выступил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Он подчеркнул, что сложилась тесная кооперация СамГМУ, региона и практического здравоохранения сразу по нескольким направлениям. 

«СамГМУ не случайно стал победителем этого конкурса: биоинженерия — одно из ключевых направлений деятельности университета. И мы уже достигли в нем немалых успехов. Нашими специалистами разработаны и запатентованы биоимплантанты на основе клеточно-тканевых носителей «ЛИОПЛАСТ», которые применяются в стоматологии, травматологии, отоларингологии и косметологии. В НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ разработаны биосовместимые эндопротезы, которые создаются индивидуально под каждого пациента. В этом году впервые в России была проведена операция с использованием этих эндопротезов. Подобные достижения говорят о том, что СамГМУ обладает большим потенциалом, возможностями, а главное — высококвалифицированными кадрами для реализации всех поставленных перед нами задач», - подчеркнул ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

«На сегодняшний день в консорциум, который будет реализовывать программу центра, входят 10 ведущих университетов, три института РАН, 18 компаний и три сервисных организации. Ядро консорциума — в СамГМУ.

В результате реализации программы Центра за пять лет будут разработаны продукты и технологии для «компаний-единорогов». Совместно с компанией «Развитие» мы делаем ставку на маркетплейс анатомических 3D-моделей и интерактивный анатомический стол «Пирогов». Задача Центра НТИ – закрепиться с конкретной продуктовой линейкой на рынке 3D-моделей тела человека, который растет на 18% в год. С лабораторией биотехнологических исследований «3D Bioprinting Solutions» мы стартуем с разработкой биомедицинских клеточных продуктов для хондропластики. Эта суперактуальное направление, и рынок с 65 млдр долларов в 2020 году вырастет к 2030 году до 500 млдр долларов. Наконец, совместно с компанией «Моторика» мы делаем ставку на   индивидуальные остеоинтегрированные сложнопрофильные протезы бионической конструкции, управляемые нейроинтерфейсом. В целом, в течение ближайших пяти лет мировой объем рынка бионической инженерии в медицине вырастет почти в 2,5 раза. Мы планируем работать и закрепиться на этом рынке со своими продуктами и услугами», - отметил руководитель проекта создания Центра НТИ СамГМУ Алексей Комягин.

 

Фото:   соцсети

 

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» помощь малышам оказывается на новом современном оборудовании.
18 ноября 2021, 14:53
Ежегодно самарские врачи помогают более 2000 недоношенных детей
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» помощь малышам оказывается на новом современном оборудовании. Здравоохранение
646
Группа крови влияет на то, как организм человека способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы.
13 ноября 2021, 16:17
Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом
Группа крови влияет на то, как организм человека способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы. Здравоохранение
3323
Препарат до конца 2021 года начнет поступать в стационары.
12 ноября 2021, 23:25
Зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса "Арепливир"
Препарат до конца 2021 года начнет поступать в стационары. Здравоохранение
1783
В центре внимания
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
19 ноября 2021  13:21
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
262
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
19 ноября 2021  10:44
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
322
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
18 ноября 2021  13:24
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
528
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
18 ноября 2021  11:28
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
479
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России.
17 ноября 2021  21:28
Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран
781
Весь список