Главные новости:
В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний.
С 1 декабря вступили в силу новые правила утильсбора в России
На протяжении декабря 2025 года посетители библиотеки смогут узнать о работе благотворительных фондов, специфике «помогающих» профессий и аскетических практиках в православии.
«Интеллектуальная среда»: в СОУНБ стартует декабрьский цикл лекций проекта 
По информации Приволжского УГМС 2 декабря в Самаре температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.
2 декабря в регионе облачно, местами туман, до +4°С
Благодаря этой поддержке он смог улучшить свои бытовые условия, что станет важным шагом к успешной социальной адаптации.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО помогли осуждённому получить социальный контракт
Исследование позволит существенно упростить и удешевить синтез веществ, стратегически важных для нашей промышленности. 
В Самарском политехе разработают оригинальный катализатор для синтеза углеродных нанотрубок
Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции.
С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»
Региональная премия Первых «Самарская ладья» - это ежегодное событие, на котором чествуют лучших активистов, наставников и родителей Движения Первых Самарской области, добившихся выдающихся результатов в различных направлениях деятельности.
Подведены итоги региональной премии Первых «Самарская ладья» в 2025 году   
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самарском политехе разработают оригинальный катализатор для синтеза углеродных нанотрубок

129
Исследование позволит существенно упростить и удешевить синтез веществ, стратегически важных для нашей промышленности. 

Студент химико-технологического факультета Самарского политеха Денис Васин получил грант «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям в размере миллиона рублей на разработку катализатора пиролиза природного газа для получения водорода и углеродных наноматериалов. Исследование позволит существенно упростить и удешевить синтез веществ, стратегически важных для нашей промышленности. 

- Мы намерены создать свои катализаторы для получения водорода и углеродных наноматериалов в ходе термокаталитического разложения природного газа, - объясняет Денис Васин. – В последние годы эта технология считается очень перспективной, потому что имеет ряд преимуществ перед другими методиками синтеза таких продуктов. 

Васин – сотрудник молодёжной лаборатории Политеха «Нефтегазовые технологии получения водорода и графита». Разработками по этой тематике лаборатория под руководством доктора технических наук Игоря Кудинова занимается уже пятый год. Учёные исходят из того, что самое дешёвое углеводородное сырьё в России - это природный газ, пиролиз которого даёт два ценных продукта: водород и углерод. В частности, в университете научились синтезировать несколько разновидностей пиролитического графита. В реакторах без катализаторов генерируется графит с чистотой 90 процентов. Но если запустить каталитический процесс, то помимо него можно получить особые формы углерода, например, углеродные нанотрубки.

Углеродные нанотрубки – это аллотропная модификация углерода, которая представляет собой протяжённые структуры, состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку гексагональных плоскостей. Они чем-то напоминают цилиндрические соты, диаметром от 0,5 до нескольких десятков нанометров. 

- Считается, что углеродные нанотрубки были впервые синтезированы в 1991 году, с тех пор интерес к ним только растёт, - объясняет доктор технических наук, профессор Игорь Кудинов. - Связь атомов в трубках имеет рекордную прочность. Они чрезвычайно устойчивы к химическим воздействиям. Их тепло- и электропроводность в несколько раз выше, а вес в 7 раз ниже, чем у меди. При этом  они могут проявлять как металлические, так и полупроводниковые свойства.

Всё это делает трубки незаменимыми для использования в микроэлектронике, водородной энергетике, химических технологиях. Из них делают покрытия, по эластичности, устойчивости к разрушениям при критических нагрузках и высоких температурах превосходящие силиконовую резину, плёнки, нанобумагу для фильтров, защиту от электромагнитного излучения, детали нагревателей, сенсоры, электроды электрохимических устройств, носители катализаторов. Небольшое количество углеродных нанотрубок, введённых в состав полимеров, заметно улучшает механические характеристики, химическую и термическую устойчивость.

 

Фото пресс-службы Самарского политеха

Самара Университет

