В Самарском университете при поддержке Дмитрия Азарова появился уникальный «Умный дом бабочек»

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В среду, 8 февраля – в День российской науки - в Самарском университете им. Королёва был открыт специализированный демонстрационный зал «Умный дом бабочек». Одним из первых уникальную экспозицию осмотрел губернатор Дмитрий Азаров.

«Умный дом бабочек» - это проект, реализованный на базе научно-исследовательской лаборатории систематики животных и фаунистики Самарского университета им. Королёва, возглавляет которую профессор Сергей Сачков, известный в мире ученый. Именно его уникальная коллекция бабочек стала основой проекта. Она насчитывает более 75 000 экземпляров чешуекрылых (бабочек, мотыльков, моли). В ней представлены виды из Африки, Северной и Южной Америки, Азии, Европы. Коллекция занесена в реестр Росприроднадзора. Она является крупнейшей в Приволжском федеральном округе, входит в пятерку коллекций Российской Федерации, а также входит в ТОП-3 мировых коллекций бабочек.

Профессор Сергей Анатольевич Сачков собирал ее со школьных лет. Уже в студенчестве заинтересовался энтомологией всерьез. Коллекцию бабочек пополнял и сам, и с помощью коллег, и посредством обмена. За годы, проведенные в поисках уникальных образцов, Сергей Сачков не раз становился первооткрывателем. Он сделал достоянием науки и описал 20 новых видов бабочек, ранее неизвестных в мире.

Как рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных Елена Инюшкина, куратор проекта, с инициативой создания "Умного дома бабочек" выступили Виктор Сойфер, президент Самарского университета им. Королёва, и Геннадий Котельников, председатель Самарской Губернской думы, а студенты-биологи обратились к Главе региона за поддержкой - они описали, каким может быть технологичным этот проект. «Дмитрий Игоревич Азаров с удовольствием поддержал инициативу, и в общем-то меньше чем через год мы наблюдаем такую красоту», - отметила Елена Инюшкина и поблагодарила Главу региона за поддержку.

Благодаря выделению Главой региона необходимого финансирования был создан специализированный демонстрационный зал "Умный дом бабочек", где представлены не только элементы коллекции профессора Сачкова, но и живые бабочки, есть инсектарий, где поддерживается необходимая температура и влажность, – можно наблюдать за процессом превращения куколки в бабочку. Есть также интерактивная зона, где можно надеть очки виртуальной реальности и попасть в Самарскую Луку, наблюдать полет различных бабочек в цифровой реальности. «Дело в том, что коллекцию мы оцифровываем. Каждый экспонат фотографируем и переводим в 3D-модель. Когда вы надеваете VR-очки, то можете выбрать бабочку, и аватар покажет ее со всех сторон, ответит на вопрос, где и сколько она живет, чем питается и так далее. Можно рассмотреть в деталях полет насекомых», - поясняет Елена Инюшкина.

«У нас есть очень интересные экспонаты. Они очень долгие годы не выставлялись, лежали в ящиках, профессор Сачков открывал новые виды, и эту красоту, кроме студентов и преподавателей, никто не видел. А теперь мы хотим показать не только Самаре и всему региону, но и всему миру – какая же красота хранится у нас на биологическом факультете», - говорит Елена Инюшкина.

Как отметил сам Сергей Сачков, в музее представлены не все экземпляры: «Большая часть лежит в фондах. Это только часть - здесь и виды, которые включены в Красную книгу Самарской области, есть виды достаточно редкие среди экзотических представителей – Новая Гвинея, островная Юго-Восточная Азия, Центральная Азия, немножко Африка есть. Не все сюда можно было поместить. Но представлены экземпляры, интересные для зрителей».

«Я рад, что все получилось. Спасибо вам огромное, Дмитрий Игоревич, что поддержали этот проект», - обратился он к Главе региона.

Создатели музея отметили, что хотели сделать выставку интересной не только для взрослых, но и для школьников, студентов, будущих абитуриентов.

Глава региона осмотрел экспозицию, участники экскурсии и представители университета обсудили детали обустройства мест хранения коллекции и продвижение музея. Как подчеркнул Губернатор, важно сделать выставку максимально интересной и привлекательной, чтобы она стала туристическим объектом, музей имеет колоссальный потенциал. «Надо развивать продукт», - отметил он. Дмитрий Азаров также обратил внимание на обеспечение доступности экспозиции для всех желающих.

«Я с радостью и гордостью узнал, что такая коллекция есть на самарской земле, это колоссальный труд. Коллекционеры по-разному к своим коллекциям относятся. То, что вы подарили это всей стране, всем людям, вызывает уважение и восхищение», - обратился Дмитрий Азаров к профессору Сачкову.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников поделился впечатлениями от увиденного: «Виктор Александрович Сойфер пригласил меня сюда год назад. Нас встретил профессор Сергей Анатольевич Сачков. Мы зашли всего на 15 – 20 минут – я очень торопился. В результате я ушел через 2,5 часа. Я был потрясен: 75 тысяч единиц бабочек в коллекции, 17 тысяч уже приведены в порядок. Но тогда здесь была совсем другая обстановка. Сегодня, в День российской науки я хочу поблагодарить Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за поддержку этого проекта, в том числе финансовую – пространство сказочное. Современно, красиво, информативно».

Далее проект будет развиваться в рамках программы «Приоритет 2030» - самой масштабной в истории России государственной программы поддержки университетов. Напомним, что в эту программу в результате конкурсного отбора вошли три ведущих университета региона, в том числе Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева.

Фото: Дмитрий Бурлаков