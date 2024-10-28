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В Самарском регионе более 700 школьников написали «Цифровой диктант»

28 октября 2024 13:02
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В Самарском регионе более 700 школьников написали «Цифровой диктант»

Помогли в организации акции в школах региона активисты партийного проекта «»Цифровая Россия».

Акция «Цифровой диктант» стала самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. В диктанте, наравне со всей Россией, приняли участие и  жители Самарской области.

Уровень цифровой грамотности  проверили более 700 участников из Самарской области: ученики  гимназии №3, и самарских школ № 2, № 3, № 4, № 28, № 43, № 45, и школьники из села Ольгино в Безенчукском районе губернии.

Цифровой ликбез - это только  одна из задач акции. Организаторы   отмечают, что  «Цифровой Диктант»  решает сразу несколько задач. «Каждый участник диктанта смог реально оценить свои знания, чтобы в дальнейшем проработать слабые места, - рассказал региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» в Самарской области Олег Сурнин.  -  Помимо локальных, диктант решает и масштабные задачи, например, помогает формировать безопасное интернет-пространство для детей и взрослых, повышает их  осведомленность о рисках в цифровом пространстве и умение вовремя распознавать и противостоять   киберугрозам в сети».

Вопросы диктанта связаны в первую очередь с применением  цифровых инструментов, включая кибербезопасность, защиту личных данных, а также эффективное использование онлайн-ресурсов.

Школьники - участники диктанта, смогли проверить свои знания и получить актуальные рекомендации по безопасной работе в цифровой среде,которые помогут им уверенно и со знанием дела  пользоваться интернетом и цифровыми технологиями.

«Для меня задания был нетрудными, - поделился ученик самарской  гимназии № 3 Кирилл. -  В нашем возрасте трудно найти человека, кто был бы «на вы» с компьютером и гаджетами. Но было полезно лишний раз вспомнить правила безопасного пользования Интернетом».

Отметим, что Всероссийская акция «Цифровой Диктант» прошла от Калининграда до Сахалина, а это значит, что все желающие  смогли проверить себя на знание основ цифровой грамотности. В этом году стать участником акции смогли еще большее количество людей, так как сайт проекта адаптировали и для людей с особенным развитием.

Напомним, что темы информационной безопасности и «цифровой гигиены» нашли своё выражение в Народной программе Партии «Единая Россия», где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект «Цифровая Россия» направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей.

Теги: Единая Россия

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