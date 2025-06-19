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В Самарском политехе сделали оригинальный радиоуправляемый катер для отбора проб речной и озёрной воды

19 июня 2025 15:31
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Он предназначен для решения задач экологического контроля загрязнений открытых водоёмов возле железнодорожных путей.

Артём Гузанов с командой сокурсников с факультета машиностроения, металлургии и транспорта под руководством доцентов кафедры "Технология машиностроения, станки и инструменты" Альберта Галлямова и Михаила Якимова разработал управляемый, плавающий автоматический пробоотборник. Он предназначен для решения задач экологического контроля загрязнений открытых водоёмов возле железнодорожных путей. Проект реализуется по заказу индустриального партнера Самарского политеха ОАО «РЖД». 

Мониторинг состояния водных объектов – важная задача для обеспечения экологической безопасности и здоровья населения. В настоящее время забор проб воды производиться либо с берега, ручным способом, либо с лодки.  На эти технологически устаревшие процедуры затрачивается много времени и сил.

Артём Гузанов решил модернизировать эти процессы. Он создал мини-катер «Буревестник» на дистанционном управлении. Корпус изделия выполнен из стеклотканного композита. Внутри катера – электронная начинка, пробоотборник и ёмкость для проб. В отличие от существующих аналогов политеховский аппарат набирает воду с помощью специального механизма. 

- У пробоотборника есть два ролика, между которыми находится трубка, - поясняет студент. – При работе устройства двигатель вращает ролик, и трубка выходит наружу. С помощью пульта управления оператор с берега запускает помпу, которая набирает воду.

После этого трубка сворачивается во внутренний отсек, катер возвращается на берег, ёмкость с водой передаётся в лабораторию. 
Новый аппарат разгоняется до семи километров в час и  поддерживает связь на дистанции до 500 метров. 

К слову, разработчики провели серию испытаний мини-катера, проверили его устойчивость в ветреную погоду (при высоте волны до 50 см, при скорости ветра до 10 метров в секунду), протестировали механизм отбора проб и страховочный трос. Все испытания прошли успешно.

В настоящее время политеховцы планируют поэкспериментировать с новым корпусом катера - из штампованного пластика, провести приемочные испытания с индустриальным партнёром и запустить производство.

 

 

Фото пресс-службы Самарского политеха

Теги: Самара Университет

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