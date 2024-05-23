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В Самаре возвращение в школы отметок за поведение отцы одобряют чаще матерей

23 мая 2024 10:00
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В Самаре возвращение в школы отметок за поведение отцы одобряют чаще матерей

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в т.ч. работающие учителя и родители школьников.

В Минпросвещения поступило предложение вернуть отметки за поведение в школе. Его поддерживают 63% учителей: «Дисциплину сложно удерживать. Либо группы по 15 человек»; «Нужно еще вернуть характеристику по окончании школы».

Инициативу одобряют и 57% родителей школьников, в основном, отцы (66% против 47% среди матерей): «Хулиганов стало много в школе». При этом каждая третья мать ученика сомневается в целесообразности этих мер: «Чаще вызывайте родителей в школу, они проведут с отпрыском душевный разговор».

Среди представителей экономически активного населения за возвращение отметок за поведение высказались 48%. Мужчины — чаще женщин (52 и 43% соответственно). Поддержка инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 35% среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей и 60% среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц. Горожане старше 35 за возвращение отметок выступали чаще тех, кто моложе. Среди опрошенных до 34 лет практически поровну сторонников и противников инициативы, а также затруднившихся с ее оценкой: «Менталитет поменялся. 2 за поведение — да абсолютно фиолетово»; «Плохое поведение — не всегда отсутствие ума, а умение постоять за себя отчасти и есть культура, что лежит в основе поведения».

Время проведения: 19—22 мая 2024 года

Теги: Опрос

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