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В Самаре поддержка ЕГЭ выше среди учителей и недавних выпускников

10 марта 2023 09:27
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В Самаре поддержка ЕГЭ выше среди учителей и недавних выпускников

ЕГЭ одобряет каждый третий педагог и 27% самарцев моложе 24 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители 11-классников и учителя из города.

Выход России из Болонской системы вновь актуализировал вопрос о Едином госэкзамене: Рособрнадзору пришлось даже опровергнуть слухи о его отмене. Впрочем, вполне возможно, общество отнеслось бы к подобному решению с пониманием: в том, что ЕГЭ необходимо отменить, убеждены 58% самарцев. Лишь 10% считают, что ЕГЭ — это достойная замена устаревшей традиционной форме аттестации. По их наблюдениям, введение унифицированного тестирования резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование более доступным для школьников из регионов.

Сторонником Единого госэкзамена является каждый третий педагог (32%).

Молодежь до 24 лет одобряет ЕГЭ значительно чаще, чем те, кто старше (27%).

Среди родителей выпускников положительно относится к Единому госэкзамену лишь 14% опрошенных.

Время проведения: 1—9 марта 2023 года

Теги: Опрос

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