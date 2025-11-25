В Самаре открылся международный "Зимний университет по инженерным наукам"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Документ предусматривает информационное взаимодействие, обмен информацией: информационными и аналитическими материалами, а также осуществление информационно-аналитической, экспертно-аналитической и консультационной деятельности.
Вячеслав Федорищев и президент «Шкулев Медиа Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
Водитель и несовершеннолетний пассажир одного из автомобилей доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Самаре на Ракитовском шоссе столкнулись четыре автомобиля
Так заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала идею разрешить продажу пива на стадионах. Пиво запрещено на спортивных объектах с 2005 года, однако его возвращение активно обсуждают в последние годы, законопроект об этом внесен в Госдум
Татьяна Тарасова: «В нашем футболе смотреть не на что, поэтому только и остается, что пиво пить на стадионе»
Движение по обновлённому сооружению откроют до конца ноября. Это позволит восстановить прямое транспортное сообщение между Самарой и населенными пунктами Волжского района.
На трассе Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград завершается ремонт моста через реку Чёрную
Сотрудники надзорной деятельности МЧС России регулярно проводят проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, контроля за электроприборами, электропроводкой, печным и газовым оборудованием, вручают памятки.
С начала года в регионе произошло 186 пожаров из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов и печей
26 мая 2025 года фигурант в ходе дорожного конфликта вел себя агрессивно, угрожал своему оппоненту и повредил его автомобиль.
Тольяттинец обвиняется  в хулиганстве и мошенничестве
Юрий Иванович Харитонов — советский и российский архитектор, академик Международной Академии наук о природе и обществе (отделение дизайна), академик Академии Архитектурного Наследия, член-корреспондент Российской академии художеств.
В ЦРК «Художественный» состоится премьерный показ документального фильма «Архитектор Харитонов. Русский вектор»
В рамках встречи сотрудники служб и подразделений полиции раскрыли ребятам секреты своей профессии, рассказали о повседневных задачах, познакомили с процедурой поступления в ведомственные вузы, объяснили, какие требования предъявляются к кандидатам на обу
В Самаре полицейские организоваио для учащихся техникума познавательное мероприятие
Мероприятия
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
В Самаре открылся международный "Зимний университет по инженерным наукам"

25 ноября 2025 18:04
В течение почти двух недель участникам проекта предстоит прослушать курс лекций и получить практические навыки в области инженерии авиационно-космических систем или же в сфере проектирования и конструирования беспилотных авиационных систем (БАС) – в завис

Более 200 студентов из 11 стран представят свои проекты в сфере БАС и инженерии авиакосмических систем.

Во вторник, 25 ноября, в Самарском университете им. Королёва открылся "Зимний университет по инженерным наукам" – международный образовательный проект, объединяющий студентов инженерных направлений из различных стран мира.

Международный проект реализуется в этом году в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и проходит одновременно в трех российских вузах – в каждом по своей отдельной образовательной программе. Вместе с Самарским университетом им. Королёва площадками для проведения "Зимнего университета" также являются Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Участников проекта в своем видеообращении приветствовал Константин Могилевский, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации.

"Этот проект объединил в трех российских городах – Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Самаре – более 600 будущих инженеров из 15 стран. "Зимний университет" проходит в стенах ведущих инженерных университетов России. Вы сможете поработать над собственными проектами в сфере авиастроения, искусственного интеллекта и систем связи вместе с крупнейшими промышленными компаниями – это уникальный шанс применить свои знания на практике. Уверен, что "Зимний университет" – это не только про учебу: это новые знакомства, общение с единомышленниками и ваши новые возможности для профессионального роста. Самые интересные инженерные открытия сегодня рождаются там, где встречаются разные подходы к решению задач. Именно такое живое взаимодействие и общение между вами, будущими специалистами из разных стран, создает почву для настоящих инноваций. Желаю вам провести эти две недели с максимальной пользой, встретить новых друзей и приблизиться к важным открытиям!" – сказал Константин Могилевский.

"В 2022 году Самарский университет одним из первых стал участником масштабной государственной инициативы по созданию передовых инженерных школ, которая реализуется сегодня в нашей стране. Эта программа, поддержанная Президентом России, призвана решить ключевую задачу – обеспечить стратегически важные предприятия молодыми, инициативными специалистами. Передовая инженерная школа Самарского университета стала полигоном для новой модели инженерного образования. За прошедшие годы мы создали 17 новых современных образовательных пространств. В их числе две киберфизические фабрики – опытно-экспериментальные производства малоразмерных газотурбинных двигателей и малых космических аппаратов, а также цифровая фабрика систем региональной авиации и беспилотных летательных аппаратов. Думаю, у вас будет возможность познакомиться с их работой. Желаю вам ярких открытий, плодотворной работы и веры в свои силы!" – заявил на открытии "Зимнего университета" в Самаре Виктор Сойфер, академик РАН, президент Самарского университета им. Королёва.

Для участия в "Зимнем университете" в Самару приехали более 200 студентов из 11 стран – около 150 учащихся из Белоруссии, Китая, Индии, Сербии, ЮАР, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также более 50 студентов из различных регионов России. Тематическим направлением образовательных программ "Зимнего университета" в Самаре стали "Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники".

Макар Гончаров, студент 3-го курса Белорусского государственного университета транспорта, приехал из Гомеля. Он обучается по специальности "Микропроцессорные информационно-управляющие системы" и выбрал Самарский университет им. Королёва осознанно, так как интересуется беспилотными технологиями и следит за их развитием. "Как только я узнал о возможности обучения в "Зимнем университете", сразу предпринял максимальные усилия, чтобы сюда попасть, прошёл отбор в своем университете, – поделился молодой человек. – Считаю, что участие в Международном зимнем университете – это прекрасная возможность познакомиться со студентами из других стран со схожим опытом и из профильных сфер. В университете в Беларуси я учусь на профиле по специальности "Микропроцессорные информационно-управляющие системы", которые в том числе используются в беспилотниках. Считаю это направление крайне перспективным и хочу развиваться дальше в сфере БПЛА. Мы следим за новостями, так что знаю, что в Самарском регионе это направление развивается сейчас особенно бурно. С нетерпением жду экскурсию на профильное предприятие по БПЛА".

В течение почти двух недель участникам проекта предстоит прослушать курс лекций и получить практические навыки в области инженерии авиационно-космических систем или же в сфере проектирования и конструирования беспилотных авиационных систем (БАС) – в зависимости от выбранной специализации. Обучение будет проходить на русском и английском языках.

В числе учебных дисциплин, предлагаемых по направлению беспилотных систем, – основы аэродинамики и материаловедение, практическое проектирование и сборка беспилотных летательных аппаратов, вопросы надежности и безопасности, инновационные решения и перспективные направления в сфере БАС.

В рамках учебной программы "Инженерия авиакосмических систем" студенты ознакомятся с технологиями производства авиационных двигателей и особенностями проектирования с применением аддитивных технологий, изучат вопросы космической навигации, рассмотрят устройство различных космических двигателей и топливных систем. Особое внимание будет уделено экологическим аспектам проектирования.

В завершение курса занятий участники "Зимнего университета", разбившись на команды, представят экспертам проекты своих собственных разработок по выбранной теме.

Кроме интенсивной учебы, студентов также ожидает насыщенная культурная программа – экскурсии и мероприятия, знакомящие участников проекта с историей и культурой Самарского края и России в целом.

Завершится "Зимний университет" 7 декабря, сообщает пресс-служба Самарского университета.



Автор фото: Олеся Орина/Самарский университет

