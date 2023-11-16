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В Самаре 82% студентов-"дневников" уверены, что студенту необходимо работать

16 ноября 2023 13:51
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В Самаре 82% студентов-"дневников" уверены, что студенту необходимо работать

О том, что во время учебы в вузе надо работать, студенты говорят значительно чаще родителей и выпускников дневных отделений институтов и университетов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие выпускники и студенты дневных отделений вузов, а также родители студентов и абитуриентов 2024 года.

82% обучающихся дневных отделений вузов уверены, что студенту необходимо работать: 48% — только по той специальности, на которую учатся, 34% считают, что работать можно в любой сфере, куда возьмут без опыта.

Родители студентов и абитуриентов значительно реже уверены в необходимости работы во время учебы на дневном отделении (56%): «Учиться — это особый труд, это работа на будущее, возможны только разовые приработки при условии хорошей успеваемости». Но уж если встала необходимость работы, то родители также чаще выступают за то, чтобы искать место по специальности.

Меньше всего же тех, кто выступает за работу во время учебы на дневном, — среди самарцев, окончивших вузы по очной форме обучения (39%): «Работа мешает качественному обучению».

Время проведения: 1—15 ноября 2023 года

Теги: Опрос

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