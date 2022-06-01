В рамках «Недели науки» управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» провела круглый стол «Подготовка кадров для индустрии». 

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В рамках «Недели науки» управляющая компания научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» провела круглый стол «Подготовка кадров для индустрии». В мероприятии приняли участие представители государственной власти, вузов и предприятий реального сектора экономики.

Григорий Гуров, заместитель министра науки и высшего образования Российской федерации, выступил с приветственным словом, обозначив сегодняшние приоритеты в сфере образования:

«Мы идем к тому, чтобы университет стал площадкой для погружения в жизнь страны. Мы создаем связку вузов с индустрией и региональной экономикой, чтобы молодой человек мог самореализоваться, получить компетенции и приносить пользу как себе, так и стране. Вопрос привлечения молодых кадров в науку напрямую связан с молодёжной политикой вузов. С недавнего времени в высших школах введена новая должность: проректор по молодежной политике. Хочу отметить, что человек, работающий в вузе по вопросам молодежи должен быть ориентирован в первую очередь на студентов. Сейчас в администрации президента мы готовим оценку работы вузов по молодёжной политике для того, чтобы улучшить эту работу».

Ольга Михеева, генеральный директор управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития», советник губернатора Самарской области, рассказала о работе НОЦ с молодежью:

«Молодежный научно-образовательный центр есть только на базе нашего НОЦ. Это очень большой и сложный проект. Он подразумевает интеграцию старшеклассников, студентов, молодых учёных в научно-технологическую деятельность, не только в общение с научными комитетами, которые у нас есть, но и во взаимодействие с нашими индустриальными партнёрами. Кто-то пойдёт в науку, кто-то в индустрию, но если ребята будут изначально погружены в повестку, они будут более осознанно для себя выбирать тот профессиональный путь, который приведёт их к успеху. В рамках "Недели науки" нас ждёт много мероприятий, в ходе которых молодые специалисты и студенты смогут сформировать полезные навыки и углубленное понимание будущей профессии».

Виктор Акопьян, министр образования и науки Самарской области, рассказал о приоритетных задачах по подготовке кадров:

«У министерства образования нашего региона сейчас очень сложная задача. Мы должны думать о подготовке кадров для науки даже не со старшей школы, а с детского сада. Именно такую задачу нам поставил губернатор, и мы разработали соответствующую программу в детских садах. Когда мы говорим о том, что на территории региона есть много типов образовательных организаций, следует понимать, что наша задача – объединить всех для достижения одной цели. Вместе с управляющей компанией научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» и вузами мы создаём условия, чтобы будущий специалист мог расти и реализовывать свои проекты».

Ирина Майнулова, вице-губернатор Новосибирской области отметила важность работы НОЦ, а также поделилась мнением о решениях задачи привлечения кадров в промышленность:

«Уважаемые коллеги, хочу выразить огромную благодарность самарскому НОЦ. Сегодня это самый большой научно-образовательный центр не только по количеству, но и по активности. Понимаю, насколько сегодня важно, чтобы вопросы импортозамещения, технологического опережения были решены. Сегодня стоит задача перенастроить все институты развития на опережающую работу. Перед молодежью сейчас задачи десятилетнего завтра. Нельзя не отметить, что для успешного решения всех сегодняшних вопросов необходимо тесное сотрудничество вузов и индустриальных партнеров».

Олег Волков, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, поделился видением ситуации по подготовке кадрового задела:

«Нужны очень тесные взаимодействия индустриальных партнёров с образованием. Здорово, что вузы уже готовят кадры для промышленности. Если мы хотим выйти на мировой уровень и стать лидерами, нужны серьезные проекты, с крупными организациями и всем государством. Мы с вами видим все задачи. У нас есть научный потенциал и отличная молодёжь – все, чтобы достичь цели».

Валерий Матвейкин, директор по развитию АО «Корпорация «Росхимзащита», подчеркнул актуальность темы заседания, а также поделился своим мнением по текущему вопросу:

«Я сразу скажу, что обсуждаемая тема очень ко времени. Сегодня, в эпоху санкций, как никогда остро стоит вопрос опережающей подготовки кадров. Сегодня мы фактически должны готовить специалистов, которые будут разрабатывать технику как минимум на 10 лет опережающую сегодняшний день. В такой работе должно быть задействовано много направлений, здесь очень важно, чтобы университеты, работали в таком же режиме. У нас такая практика складывается особенно с Тамбовским техническим университетом. Мне кажется то, чем занимается сегодня научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» — это супер актуально. Вузы должны активно взаимодействовать с предприятиями в ключе создания командных проектов».

Дмитрий Щелоков, советник заместителя по персоналу РКЦ «ПРОГРЕСС», подтвердил потребность в кадрах среди предприятий, а также рассказал о совместной работе с НОЦ по этому вопросу:

«Действительно, сейчас промышленность нуждается в кадрах, причём в квалифицированных. Последнее время мы начали тесно работать с НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Следует отметить, что сама молодежь заинтересована в деятельности центра. Мы будем продолжать вести работу с молодежью, чтобы им было интересно и они приходили в промышленность. В пример могу привести проект «RocketLav», который организовали студенты, начав проектировать и собирать ракеты. НОЦ способствует таким начинанием и ведет активную работу, чтобы привлекать новых сотрудников в индустрию».

Дмитрий Быков, ректор Самарского государственного технического университета, рассказал о деятельности вуза в нынешних условиях:

«Огромное внимание мы уделяем тому, чтобы направлять студентов. Мы проводим мероприятия, акцентированные на проектную деятельность студентов. Сейчас Самарский политех имеет примерно тысячу контрактов с компаниями, что позволяет студентам проявить себя в решении задач предприятий. Также мы создали цифровую образовательную платформу, которая, исходя из качеств студента, помогает ему разработать индивидуальную образовательную траекторию».

Дмитрий Глушко, ректор Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, отметил, что в работе по молодежной политике должна также принимать участие сама молодежь.

Инга Никулина, директор частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет Группы «АВТОВАЗ», в рамках своего выступления рассказала, что работа Корпоративного Университета Группы «АВТОВАЗ» начинается со взаимодействия регионов и вузов, и специалисты готовятся под конкретные задачи предприятий.

Александр Тычков, заместитель директора НИИ фундаментальных и прикладных исследований ПГУ, в рамках своего выступления подчеркнул важность повышения компетенций будущих специалистов во всех отраслях.

Станислав Ефимов, руководитель представительства Опорного Образовательного Центра Университета Иннополис в ПФО, рассказал, что в рамках Опорного образовательного центра уже идёт работа по создании кооперации вузов и предприятий, отметив, что Иннополис готов активно сотрудничать с НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» по образовательным программам.