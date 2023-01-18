Технологический суверенитет: НОЦ «Инженерия будущего» делает ставку на проекты с прикладным характером

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В Самаре состоялось расширенное годовое заседание управляющего совета научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». В нем приняли участие, в том числе, в режиме ВКС представители органов исполнительной власти, профильных министерств, вузов из разных регионов-участников НОЦ.

Напомним, научно-образовательные центры были созданы в стране по инициативе Президента Владимира Путина. Это межрегиональные структуры, которые объединяют научные и образовательные организации с компаниями реального сектора экономики. Цель НОЦ - достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии. Сегодня в стране создано уже 15 таких научно-образовательных центров.

Один из ведущих НОЦ - «Инженерия будущего» - был создан по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Сейчас он объединяет 6 регионов страны: его участниками являются Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, Республика Мордовия и Чувашия. Деятельность центра сосредоточена на развитии различных направлений, в числе которых: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций. Индустриальными партнерами центра выступают ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД». Центр быстро стал местом притяжения ведущих научных школ и промышленных предприятий страны.

«Сегодня мы живем в непростое время. Сейчас ведется, в том числе, и технологическая война. С той стороны работают современные технологии. Поэтому сегодня все наши разработки, которые ведутся, имеют, прежде всего, прикладной характер. Это, к примеру, внедрение новых медицинских технологий, которые помогают оперативно оказывать помощь раненым и спасать жизни, чтобы они могли вернуться в строй, а затем и в свои семьи. И мы должны своими компетенциями, которые у нас есть, обязательно содействовать победе наших вооруженных сил в ходе специальной военной операции, — подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. — И я очень горжусь, что мы вместе достигаем результатов, которые заметны на федеральном уровне. Один из них — это создание у нас кампуса мирового уровня. Сейчас эта работа интенсивно начинается. По поручению Губернатора я возглавил проектный офис. Считаю, что НОЦ в кампусе должен стать предметом отдельного рассмотрения. Возможно, мы расширим круг участников кампуса – все вузы, у которых есть специализация IT в вузе, обязательно должны быть представлены в кампусе».

Напомним, проект межвузовского кампуса Самарской области был признан одним из лучших в стране и одержал победу в федеральном конкурсе. Это стало возможным благодаря системной работе руководства области. Проект кампуса разрабатывался под личным контролем главы региона Дмитрия Азарова.

«Примечательно, что победу в конкурсе на строительство кампуса наш регион одержал в 2022 году. Этот год был первым годом десятилетия науки и технологий. Отрадно, что наше Правительство поддерживает все инициативы вузов, которые направлены на формирование нашего технологического суверенитета. Это и значительная финансовая поддержка учебных заведений, а также ученых, на основе работ которых успехи вузов и формируются», - отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Поддержка ученых и инженеров, перспективных исследований и разработок, формирование эффективной системы выявления, а также сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи – одно из приоритетных направлений работы областного правительства. Так, наиболее отличившиеся студенты получают стипендии Губернатора Самарской области, областные стипендии имени П.В.Алабина. Кроме того, премии Губернатора получают студенты профессиональных образовательных организаций и вузов региона, достигшие значительных результатов в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности. Учащиеся профессиональных образовательных организаций и вузов, ведущих аэрокосмические изыскания, получают областные премии имени Д.И.Козлова. Стипендии имени Кузнецова выплачивают молодым ученым, которые проходят обучение в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королёва.

Ежегодно для привлечения студентов, аспирантов и молодых ученых к выполнению научно-исследовательских работ в области гуманитарных, общественных, технических наук и естествознания проводится областной конкурс «Молодой ученый». В прошлом году по поручению Главы региона были увеличены выплаты победителям конкурса. Теперь размер поощрений для студентов составляет 50 тысяч рублей, для аспирантов и соискателей – 100 тысяч рублей, для кандидатов – 150 тысяч рублей.

В рамках НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» реализовывается проект - Молодёжный НОЦ, созданный в 2021 году по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. Проект позволяет раскрывать и поддерживать юные таланты, сопровождать их инициативы от школьной скамьи до профессиональной реализации в сфере науки и технологий.

Поддержка молодых ученых, финансирование научных разработок вузов со стороны НОЦ через инновационные сертификаты в конечном итоге позволяют существенно экономить на производстве.

«Мы получили инновационный сертификат и благодаря этому смогли реализовать то, что нужно сельхозтоваропроизводителям вчера. Мы разработали программу «Удаленный контроль данных». И самое главное, вроде бы небольшое устройство, но позволяющее экономить миллионы рублей при выращивании, к примеру, овощей на орошаемых землях. Для нас это был шанс себя реализовать, и мы это сделали», - рассказал ректор Аграрного университета Сергей Машков.

«То, что происходит сегодня в стране, обязывает нас собраться с силами и действовать более активно и конкретно в разработке новой техники, новых технологий, вооружения. В прошлом году Пензенский госуниверситет заявил 4 проекта в сфере медицины, сельского хозяйства. Большое спасибо за финансирование, поскольку есть исследования, где без денег двигаться очень сложно. В итоге за год разработали 35 патентов, выпустили более 250 научных статей. В основном привлекали к этой работе молодых ученых. По новым образовательным программам обучили 136 человек. Здесь участвовали все резиденты НОЦ. Сейчас в нашем регионе создается центр поддержки молодых талантливых ребят, где также будем ориентировать их на технические специальности. В этом году продолжим заниматься конкретными прикладными вещами, которые если не сегодня, то завтра смогут пойти в производство и в военное дело», - отметил ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

«В 2022 году у нас появилось много новых комитетов. Их теперь 18. Это говорит о том, что у нас идёт активная работа научного сообщества и индустриальных партнёров. Потому что комитет создаётся тогда, когда есть наработки, которые интересуют индустриального партнёра и он готов вести методологическую разработку и, в последующем, по достижению определённого уровня разработки, внедрять её экспериментально, а потом и в серийное производство.

У нас появился новый комитет "Квантовые технологии", который будет базироваться у индустриального партнёра Смартс. Причём инициатором выступает как раз индустриальный партнёр, а команда из нескольких наших ВУЗов формирует технологическую часть. Также у нас появился комитет по беспилотникам. На него во многом мы делаем ставку - сегодня это очень востребованное направление», - отметила советник Губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – Институт регионального развития Ольга Михеева.

Показатели деятельности «Инженерии будущего», которые достигнуты благодаря совместной работе, демонстрируют высокий уровень межрегиональной кооперации в реализации научно-технологической политики страны.

В 2022 году была проведена продуктивная работа, направленная на развитие компетенций с участием 28 вузов из 6 регионов страны, образовательные сетевые программы и программы повышения квалификации, переподготовки кадров, формирование Центра патентной аналитики на базе 7 вузов, представление инновационных сертификатов, а также на развитие Молодежного научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

В феврале этого года по поручению председателя Наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова планируется проведение заседания Совета Глав регионов. Это координационный орган, в состав которого входят руководители регионов-соинициаторов научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».