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Самарский институт культуры вновь запустил образовательную программу «Мастерская лидеров» для участников консорциума НОЦ «Инженерия будущего»

18 ноября 2022 10:33
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Самарский институт культуры вновь запустил образовательную программу «Мастерская лидеров» для участников консорциума НОЦ «Инженерия будущего»

  Программа «Мастерская лидеров» открылась модулем «Мастерство презентации: технологии создания визуального ряда, выступления лидера, работа с контентом». Спикером выступил pr-специалист Владимир Громов, кандидат психологических наук, член Российской ассоциации по связям с общественностью, лауреат Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник».

     Проект «Мастерская лидеров» проводится Самарским государственным институтом культуры уже во второй раз. Его слушатели — молодые ученые, бизнесмены, управленцы.

     Они будут постигать азы самопрезентации, продвижения продуктов и развивать коммуникационные навыки через искусство. Новый опыт позволит участникам программы чувствовать себя увереннее на публичных выступлениях, создавать контент и продвигать свои идеи. Образовательные модули с учетом запроса подготовили артисты, музыканты, хореографы и не только — специалисты, для которых взаимодействие с аудиторией — часть профессии.

     В этом году увеличилось количество образовательных часов. Впервые запущены модули «Лидер в объективе», «Деловое письмо», «Развитие имиджа и стиля профессионала». Неизменными остались направления, которые уже оценили представители научного сообщества: «Сценическая речь», «Работа с голосом», «Актерское мастерство» и не только.

       Спикерами станут преподаватели творческих кафедр Самарского института культуры: Александр Мальцев, Ирина Сигал, Ксения Плаксина, Дарья Арутчева и не только. Программа стала сетевой. Спикерами треков станут специалисты Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики, а также эксперты из других сфер. Елена Кольчугина расскажет о психологии управления, редактор и журналист Роман Лямшин — о работе в кадре.

     Проект реализуется с применением дистанционных технологий. Лекции параллельно проходят в офлайн и в онлайн-форматах для иногородних слушателей.

      Программа продлится до 14 декабря. Ее участниками станут более пятидесяти человек из шести регионов России — сотрудники, сотрудники, бизнес - партнеры организаций, входящих в коллаборацию НОЦ «Инженерия будущего».

 

Теги: НОЦ

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