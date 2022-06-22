Научный кофе с НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» на тему импортозамещения и импортоопережения

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Управляющая компания научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» 16 июня в городе Санкт-Петербург, во второй день проведения ПМЭФ, организовала мероприятие «Научный кофе с НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» на тему «Научно-технологические проекты для импортозамещения и импортоопережения. Проблемы и пути их решения». Cоорганизаторами проведения мероприятия выступили Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей России и представительство Государственной корпорации «Ростех» в Санкт-Петербурге.



Представители Государственных корпораций «Ростех» и «Роскосмос», региональных органов исполнительной власти, директора Институтов развития, ректоры вузов-участников НОЦ встретились в неформальной обстановке за чашкой кофе, чтобы сформировать дизайн процесса развития инновационных продуктов в кооперационных цепочках «вузы - научные центры - индустриальные заказчики». В условиях импортозамещения это один из важнейших механизмов, который позволит уменьшить сроки создания новых разработок.

Модераторами дискуссии стали Ольга Балашова, директор по обучению и развитию персонала, заместитель генерального директора АНО Корпоративная Академия Роскосмоса, и Андрей Батрименко, директор центра развития новых продуктов Академии Ростеха.

Мероприятие состояло из двух тактов – экспертной дискуссии и мозгового штурма.



Александр Фетисов, ответственный секретарь наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», заместитель председателя Правительства Самарской области, своим выступлением дал установку на работу участников. Он отметил, что сейчас необходимо работать не просто на замещение, но и на опережение. Вузы должны сотрудничать со своими партнерами, когда разработки находятся ещё на ранних стадиях. Также требуется создать технологическую цепочку развития продукции, где каждый этап будет сопровождаться защитой интеллектуальных прав.

«Мы должны создать такую систему, чтобы мы могли говорить чётко о своей продукции, которая полностью легитимна в нашем Российском законодательстве. И чтобы никто в этом правовом поле не смог опротестовать эти результаты за якобы аналогичную разработку».

Перед началом экспертной сессии Ольга Михеева, советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» прокомментировала работу управляющей компании Центра в рамках импортозамещения:

«Управляющая компания ведет активную работу с регионами-соинициаторами. В каждом команда «Института регионального развития» проводит стратегические сессии по определению потребностей в тех проектах, которые предлагают вузы для предприятий. Осуществляется корректировка предложений с точки зрения того, что нужно предприятиям в настоящий момент времени для ведения хозяйственной деятельности в условиях санкций. Также происходит формирование пула заказов на инновации и перспективные НИОКР. Всё это требует особых форм организации работы, правовой и ресурсной поддержки».



Первым выступил Олег Неретин, директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности». Он подчеркнул, что на первое место в вопросах импортозамещения выходят права на интеллектуальную собственность, а правильное патентование становится одним из главных условий.



«Нам очень важно говорить от ФИПС и Роспатента с научно-образовательными центрами. Нам есть что сказать, потому как есть серьёзное поле для работы. В современных условиях в силу специфики работы мы видим, что интеллектуальная собственность выходит на первый план, потому что количество регистраций патентов стало значительно расти. Как быть, что делать с ними, как развивать систему патентования – это большой вопрос».

Александр Павлов, генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий рассказал о задачах, которые институт развития должен на себя взять. Александр Сергеевич также поделился опытом взаимодействия с IT-специалистами и разработчиками, IT-компаниями, которые предоставляют множество качественных заявок, которые разработаны в рамках импортозамещения ПО, программно-аппаратных комплексов.

«Суммы грантов, которые сейчас даёт РФРИТ увеличены решением Правительства РФ. Сейчас мы даём грант от 20 до 500 млн., а по спецпроектам до 6 млрд. рублей. Для реализации таких проектов нужны консорциумы, объединения, выстроенные по модели, которую мы здесь сегодня обсуждаем. Мы хотели бы увидеть такие предложения» – отметил Александр Павлов.



Олег Сурнин, управляющий ООО «Открытый код» презентовал участникам цифровую платформу развития производственной и научной кооперации на основе технологий искусственного интеллекта, которая может помочь ускорить процесс импортозамещения. Основная функция этой платформы – агрегирование информации из различных источников, которая может быть полезна для вузов-участников, индустриальных партнёров НОЦ, чтобы упростить процесс включения и взаимодействия по смежным проектам. Также платформа имеет все инструменты для коммуникации между зарегистрированными пользователями.



Александр Гуров, руководитель представительства ГК «Ростех» в Санкт-Петербурге, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России рассказал о развитии взаимодействия организаций с НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» в вопросах научно-технологической кооперации, импортозамещения и пригласил участников мероприятия к активному сотрудничеству для решения актуальных задач в сфере машиностроения и экономики страны в целом.

Также со своим словом выступил Глеб Туричин, ректор СпбГМТУ, вуза-участника НОЦ мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». По его мнению, университеты могут разработать новый продукт дешевле, чем крупные корпорации и коммерческие разработчики. Также у вузов очень высокая степень свободы действий в сравнении с государственными и коммерческими разработчиками. Поэтому НОЦ стоит «подманивать» этим предприятия, выстраивать их взаимодействие с вузами по двухсторонней системе.

После небольшой панельной дискуссии, началась форсайт-сессия, где все эксперты и участники, разбившись на группы в оффлайн и онлайн, формировали дизайн процесса создания высокотехнологичной продукции.

В ходе сессии была рассмотрена основная проблематика процесса развития инновационных продуктов, компетенции, необходимые для реализации процесса. Также участникам провели поэтапный анализ барьеров и ограничений, по 3 ключевым фазам жизненного цикла продуктов (НИР/ОКР/эксплуатация), сгенерировали идеи по устранению барьеров и ограничений для разных фаз жизненного цикла продуктов.

По итогам сессии участниками была сформирована таблица предложений по выстраиванию работы с инновационными продуктами, которые зависят от точек соприкосновения научного сообщества и производства. Управляющая компания научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» подготовит дорожную карту, проект резолюции и отправит их всем участникам «Научного кофе».

После согласования с главами регионов-соинициаторов, за подписью Дмитрия Азарова, председателя наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», управляющая компания «Институт регионального развития» направит все предложения в адрес правительства РФ. А также в адрес государственных корпораций и других структур, которые уполномочены содействовать решению вопросов. импортозамещения и импортоопережения.

