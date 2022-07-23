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На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин подчеркнул значимость проблем технологического развития страны в современных условиях. Президент обозначил ключевые задачи, которым важно уделить приоритетное внимание:

развитие сквозных цифровых технологий

широкая цифровая трансформация

расширение доступности финансовые ресурсов для отечественного высокотехнологичного бизнеса

повышение качества подготовки инженеров и IT-специалистов

Первый вице-премьер Андрей Белоусов представил дорожную карту достижения технологического суверенитета.

Первым пунктом он назвал «государственным технологическим заказом». Это процесс, который состоит из двух частей: формирование перечня критических технологий с участием бизнес-сообщества и экспертов; реализация разработки через набор инструментов. Одним из таких инструментов являются научно-образовательные центры.

Именно так работает НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Управляющая компания Центра – «Институт регионального развития» проводит стратегические сессии на которых представители вузов, учёные презентуют свои разработки. Предприятия делятся своим опытом работы, проблемами, с которыми они столкнулись и в результате формируется тот самый перечень технологий, выстраиваются утраченные кооперационные связи.

Второй пункт дорожной карты – развитие сквозных технологий. Сейчас они составляют каркас нового технологического уклада результате соглашений Правительства и компаний-лидеров. Технологий 16, участников 9: Сбер, Ростелеком, Ростех, Россети, РЖД, Росатом, РФПИ, Газпром и Роснефть.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» имеет несколько комитетов, которые работают по сквозным технологиям: искусственный интеллект, новые материалы, альтернативная энергетика. У каждого есть свои проектные портфели, которые на прошлой неделе были представлены одному из стратегических партнёров НОЦ Госкорпорации «Ростех». Эксперты оценили в 119 миллиардов потенциальный рынок, на котором могут быть применены разработки ученых и комитетов НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Третий пункт – проекты-маяки. Сегодня запущено пять проектов-маяков. Три – в сфере коммерческого использования беспилотников в трёх средах: авиа-, авто- и водно-грузовых перевозках. Еще два – это электромобили и персональные цифровые медицинские устройства, так называемые медицинские помощники.

У НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» такой проект один – «Персональные медицинские помощники». Он реализуется на базе Института инновационного развития СамГМУ, вуза-участника НОЦ.

Цель проекта-маяка – мониторинг здоровья человека, его окружающей среды. С помощью портативных приборов, которые выдаются пациенту, и мобильного приложения врач через веб-сервис может наблюдать за его состоянием и проводить своевременную профилактику заболеваний.

В перспективе каждый гражданин России, страдающий сахарным диабетом, артериальной гипертензией или хронической сердечной недостаточностью, должен быть обеспечен гаджетом - персональным носимым медицинским устройством.

Четвёртый пункт – НТИ. Это направление включает несколько элементов: отработку регуляторики, поддержку конкретных проектов, создание инфраструктуры центров компетенции и развития сквозных технологий и, главное, работу с сообществами технологических предпринимателей, прежде всего формирование команд, выращивание стартапов и далее вывод их на рынок.

Деятельность НОЦ совпадает с этими пунтками и их этого можно сделать вывод, что научно-образовательные центры – это основная форма выражения технологического суверенитета.

Более подробно ознакомиться с результатами заседания и выступлениями можно у коллег в телеграм-канале «Научно-образовательная политика»: https://t.me/scienpolicy/26374