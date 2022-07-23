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Путин подчеркнул значимость проблем технологического развития страны в современных условиях

23 июля 2022 13:14
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Путин подчеркнул значимость проблем технологического развития страны в современных условиях
На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин подчеркнул значимость проблем технологического развития страны в современных условиях. Президент обозначил ключевые задачи, которым важно уделить приоритетное внимание:
 
  • развитие сквозных цифровых технологий
  • широкая цифровая трансформация
  • расширение доступности финансовые ресурсов для отечественного высокотехнологичного бизнеса
  • повышение качества подготовки инженеров и IT-специалистов
 
Первый вице-премьер Андрей Белоусов представил дорожную карту достижения технологического суверенитета. 
Первым пунктом он назвал «государственным технологическим заказом». Это процесс, который состоит из двух частей: формирование перечня критических технологий с участием бизнес-сообщества и экспертов; реализация разработки через набор инструментов. Одним из таких инструментов являются научно-образовательные центры. 
 
Именно так работает НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Управляющая компания Центра – «Институт регионального развития» проводит стратегические сессии на которых представители вузов, учёные презентуют свои разработки. Предприятия делятся своим опытом работы, проблемами, с которыми они столкнулись и в результате формируется тот самый перечень технологий, выстраиваются утраченные кооперационные связи. 
 
Второй пункт дорожной карты – развитие сквозных технологий. Сейчас они составляют каркас нового технологического уклада результате соглашений Правительства и компаний-лидеров.  Технологий 16, участников 9: Сбер, Ростелеком, Ростех, Россети, РЖД, Росатом, РФПИ, Газпром и Роснефть. 
 
Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» имеет несколько комитетов, которые работают по сквозным технологиям: искусственный интеллект, новые материалы, альтернативная энергетика. У каждого есть свои проектные портфели, которые на прошлой неделе были представлены одному из стратегических партнёров НОЦ Госкорпорации «Ростех». Эксперты оценили в 119 миллиардов потенциальный рынок, на котором могут быть применены разработки ученых и комитетов НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».
 
Третий пункт – проекты-маяки. Сегодня запущено пять проектов-маяков. Три – в сфере коммерческого использования беспилотников в трёх средах: авиа-, авто- и водно-грузовых перевозках. Еще два – это электромобили и персональные цифровые медицинские устройства, так называемые медицинские помощники.
 
У НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» такой проект один – «Персональные медицинские помощники». Он реализуется на базе Института инновационного развития СамГМУ, вуза-участника НОЦ. 
 
Цель проекта-маяка – мониторинг здоровья человека, его окружающей среды. С помощью  портативных приборов, которые выдаются пациенту, и мобильного приложения врач через веб-сервис может наблюдать за его состоянием и проводить своевременную профилактику заболеваний. 
 
В перспективе каждый гражданин России, страдающий сахарным диабетом, артериальной гипертензией или  хронической сердечной недостаточностью, должен быть обеспечен гаджетом -  персональным носимым медицинским устройством. 
 
Четвёртый пункт – НТИ. Это направление включает несколько элементов: отработку регуляторики, поддержку конкретных проектов, создание инфраструктуры центров компетенции и развития сквозных технологий и, главное, работу с сообществами технологических предпринимателей, прежде всего формирование команд, выращивание стартапов и далее вывод их на рынок.
 
Деятельность НОЦ совпадает с этими пунтками и их этого можно сделать вывод, что научно-образовательные центры – это основная форма выражения технологического суверенитета.
 
Более подробно ознакомиться с результатами заседания и выступлениями можно у коллег в телеграм-канале «Научно-образовательная политика»: https://t.me/scienpolicy/26374
Теги: НОЦ

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