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5 октября в нашей стране отмечается большой профессиональный праздник - День учителя.
Учителя Самарской области принимают поздравления с профессиональным праздником
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Учителя Самарской области принимают поздравления с профессиональным праздником

2 октября 2024 21:43
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5 октября в нашей стране отмечается большой профессиональный праздник - День учителя.

5 октября в нашей стране отмечается большой профессиональный праздник - День учителя. В преддверии праздничной даты проходят торжественные собрания, в адрес педагогов звучат теплые слова и добрые пожелания, профессионалы получают заслуженные награды.

Сегодня с учителями, преподавателями вузов и средних специальных учебных заведений, педагогами дошкольного и дополнительного образования встретился первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Глава областного кабмина принял участие в общеобластном торжественном мероприятии, которое состоялось в Самарской филармонии, и от имени губернатора региона Вячеслава Федорищева поздравил собравшихся с праздником.

Михаил Смирнов отметил, что благодаря профессионализму и самоотверженному труду самарских педагогов сфера образования в Самарской области из года в год остается одной из самых эффективных в стране. В этом году средний балл по всем учебным предметам в регионе существенно превышает значение в целом по Российской Федерации.

Традиционно высокий уровень знаний показывают выпускники школ Самарской области на Едином государственном экзамене. В этом году в копилке достижений учащихся региона - 242 стобалльных результата. 16 выпускников получили 100 баллов по двум предметам, а гимназистка из Тольятти Александра Янченко - сразу по трем.

- Помочь ребенку добиться успеха, раскрыть его таланты, привить интерес к предмету могут только истинно неравнодушные и болеющие за свое дело учителя. Уважаемые педагоги! Вы посвятили свою жизнь крайне сложной, ответственной профессии, требующей особого таланта, чуткости и настоящей любви к людям. Каждый из вас, передавая ребятам свои знания, вносит огромный вклад не только в образование и творческую реализацию, но и в воспитание своих учеников. Хочу от всего сердца поблагодарить всех вас за благородный труд, за то, что вы воспитываете будущее нашей страны, талантливых профессионалов, достойных граждан и просто хороших людей. От всей души желаю вам дальнейшей продуктивной работы, крепкого здоровья и простого человеческого счастья! С праздником, - сказал Михаил Смирнов.

Поддержка и развитие системы образования, совершенствование ее материально-технической базы являются приоритетами в работе губернатора Самарской области и Правительства региона. Одной из основных целей программы социально-экономического развития Самарской области, представленной накануне губернатором, является строительство 20 новых школ в течение ближайших пяти лет. Продолжится масштабный ремонт образовательных учреждений, переоснащение школ современным оборудованием, создание специализированных профессиональных классов, развитие системы дополнительного образования.

Накануне праздника лучшие из лучших получили заслуженные высокие награды - почетные звания "Заслуженный работник образования Самарской области", "Заслуженный учитель Самарской области", почетный знак губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве", почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям".

Одним из самых трогательных моментов церемонии стало вручение памятных знаков "За служение людям" и ценных подарков педагогам-мужчинам - участникам специальной военной операции. Героям стоя аплодировал весь зал.

В финале церемонии подвели итоги конкурса педагогических династий, который проводится в Самарской области в третий раз. В этом году заявки на участие подали 17 представителей династий, в финал вышли девять семей. Победителями была признана династия Семенченко, пять поколений которой трудились и трудятся в средней общеобразовательной школе имени В. Н. Татищева в селе Челно-Вершины. Профессии педагога посвятили свою жизнь 10 членов семьи Семенченко, а общий педагогический стаж династии насчитывает 188 лет. Победители конкурса получили диплом и документ на призовую выплату.

 

Фото: Юлия Рубцова

Теги: Самара

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