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Ученые Самарского политеха разработали способ усиления фундамента 

3 июля 2025 15:20
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Специалисты предложили оригинальную технологию повышения несущей способности буровых свай с помощью расширяющихся полимерных смол.

Специалисты факультета промышленного и гражданского строительства предложили оригинальную технологию повышения несущей способности буровых свай с помощью расширяющихся полимерных смол. Результаты лабораторного и полевого экспериментов описаны в журнале «Градостроительство и архитектура». 

Один из существенных недостатков буровой сваи, который появляется при устройстве скважины и приводит к снижению её несущей способности – скапливание бурового шлама на дне скважины. Исправить это доцент кафедры «Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты» Андрей Мальцев и завлабораторией университета НПЦ «ГЕОТЕХНИКА» Андрей Карпов предлагают с помощью расширяющихся (вспенивающихся) полимерных смол.  

– Особенность смол на основе пенополиуритана – способность увеличиваться в объеме благодаря экзотермической реакции двух компонентов – полиола и изоционата. Такие смолы обладают высокой скоростью реакции – быстро вспениваются за счет выделяющегося углекислого газа. Смолы под высоким давлением закачивают в грунт, происходит разрыв грунтового массива. Вспенившись, они заполняют образовавшиеся полости. В лабораторных условиях ученые выяснили, смолы расширяются равномерно во всех направлениях, поэтому можно очень хорошо укрепить область грунта шарообразной или грушевидной формы. Вообще, таким образом можно закрепить грунт любого объема и формы. Новизна в том, что мы предложили закачивать смолы под нижний конец буровой сваи, разработав для этого оригинальную авторскую технологию и специальную рецептуру, – поясняет Андрей Мальцев.  

Создание под пятой сваи грунтополимерного уширения за счет инъецирования расширяющейся смолы приводит к существенному повышению несущей способности свайного фундамента (на 50% и более). Это проверено полевыми статическими испытаниями. 
Предложенное техническое решение позволяет уменьшить трудоемкость и материалоемкость работ при устройстве буровых свай за счет уменьшения их длины, но при этом без потери их несущей способности.

 

 

Фото предоставлено  пресс-службой Самарского политеха

Теги: Самара Университет

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