Школьный портал в космическое пространство

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Будущее стремительно шагает вперёд и всё, что было когда-то невозможным становиться реальностью. О том, чтобы на уроке географии, информатики и физики выйти в открытый космос, услышать голоса с МКС, получить снимки земной поверхности из системы дистанционного зондирования Земли, узнать показания наноспутников можно было только мечтать.

Но! Каждая мечта имеет свойство исполняться, поэтому студенты Самарского университета им. Королёва, вуза-участника НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", участники клуба "Космический градиент", разработают конструктор, с помощью которого российские школьники смогут самостоятельно собирать станции для приема данных с космических спутников и МКС.

Проект по созданию такого конструктора стал победителем конкурса программы "УМНИК" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям. Разработка может помочь в формировании у школьников интереса к профессиям космической отрасли. Отличительные черты самарского проекта – компактность конструкции, простота сборки, настройки и использования.

"Существующие сейчас учебные станции приема спутниковой информации, предназначенные для образовательных целей, как правило, требуют обязательной установки антенны на крышу здания. Это затрудняет использование подобных станций для многих образовательных организаций - например, школ или радиокружков. К тому же, имеющиеся на рынке конструкторы для сборки подобных станций, как правило, достаточно сложны для того, чтобы их собирали школьники. Разрабатываемая нами станция приема спутниковых данных будет отличаться компактностью, простотой сборки и удобством в использовании - на время занятий ее можно будет установить на любом открытом месте, например, во дворе школы, а после занятий ее легко можно будет сложить и унести в здание", – рассказал студент Самарского университета им. Королёва, автор данного проекта Димитрий Никишин.

Оснащение школ и кружков технического творчества подобными станциями по приему данных из космоса поможет привлечь внимание юного поколения к космической отрасли и изучению основ спутниковой связи и, возможно, кому-то поможет выбрать в будущем профессию, связанную с космосом. Также разработка поможет разнообразить и углубить учебный процесс и по обычным школьным предметам.

"В космосе существует очень много незашифрованных, открытых спутниковых сигналов с полезной информацией, которую можно использовать на различных школьных уроках - географии, информатики, физики. Разрабатываемая нами приемная станция сможет, например, принимать данные дистанционного зондирования Земли - снимки земной поверхности с разрешением около 1 км на пиксель. С помощью станции можно получать научные данные - показания различных датчиков, установленных на научных и образовательных наноспутниках формата CubeSat. Можно будет даже услышать голосовые сообщения с МКС.Наша разработка пригодится и для приема телеметрии при запусках любительских ракет, для получения информации с атмосферных и стратосферных зондов или, например, в качестве приемной станции на чемпионатах CanSat - это соревнования по запуску самодельных пикоспутников размерами не больше обычной алюминиевой банки из-под газировки и весом до 350 граммов на высоты порядка километра", – отметил Димитрий Никишин.

Для того, чтобы поймать сигнал с орбиты, необходимо достаточно точно навести антенну на тот или иной спутник. Избежать этих сложностей молодые учёные из Самарского университета решили через внедрение в станцию автоматического механизма наведения антенны.

В рамках гранта будет проведена работа по расчету характеристик антенн и будет выбрана наиболее оптимальная и простая в изготовлении и эксплуатации конструкция. Предварительно определено, что станция будет работать в диапазонах 120-150 МГц и 430-460 МГц. Промежуточный образец антенны пройдет цикл испытаний и доработок в лаборатории университета.