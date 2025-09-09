Я нашел ошибку
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Школьницы из Самарской области стали финалистками Всероссийского конкурса Знание.Лектор

9 сентября 2025 14:42
210
Ребята стали сильнейшими среди 4 196 сверстников со всей страны, пройдя отбор 83 человека на место.

50 школьников и студентов СПО прошли в финал пятого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор в рамках номинации «Юный лектор». Они представляют 27 регионов: от Республики Крым до Хабаровского края. Самарская область — лидер по количеству финалистов. В ноябре конкурсанты поедут в Москву, где пройдут финальные испытания и образовательную программу от Общества «Знание».

От Самарской области в финал конкурса Знание.Лектор прошли сразу 4 юных участницы, в том числе Анна Никулина и Мария Мусаткина. Свои выступления они посвятили тематике «Культура и искусство». 

Анна — ученица средней школы № 8 «Образовательный центр» имени В.З. Михельсона г. Новокуйбышевска г. Она профессионально занимается музыкой и уже успела проявить себя на крупных конкурсах и фестивалях, таких как «Волшебство звука» и «Роза ветров» в Сызрани. Свой музыкальный опыт она использует в просветительской деятельности: готовит лекции о композиторах и известных произведениях, рассказывает о музыкальных традициях разных народов и объясняет, как музыка влияет на культуру и человека. На ее выступлениях слушатели обсуждают мелодии, пробуют «читать» эмоции в музыке и учатся понимать ее не только как набор нот, но и как источник вдохновения. Сестра Анны, Татьяна Никулина является победителем 4-го сезона конкурса Знание.Лектор в номинации «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность», сегодня она регулярно проводит лекции для школьников и студентов. 

Мария учится в средней школе «Центр образования» г. Чапаевска. Финалистка активно занимается творчеством: она окончила музыкальную школу, ведет школьные и окружные мероприятия и проводит лекции о культуре и искусстве. Также Мария ведет патриотическое сообщество «Блог Памяти», где публикует материалы о сохранении исторической памяти. Волонтерство занимает важное место в ее жизни: вместе с местным отрядом «Пульс» она помогает в благоустройстве района, а также участвует в реставрации памятников и в сборе гуманитарной помощи бойцам СВО. 

Помимо Анны и Ирины в финал прошли Варвара Лужнова из Школы № 55 г.о. Самара и Екатерина Сазонова из Гимназия № 35 Тольятти. Они подготовили выступления по темам «Наука и технологии», а также «Туризм и национальная культура народов России». 

Ребята стали сильнейшими среди 4 196 сверстников со всей страны, пройдя отбор 83 человека на место. За год конкурс на место в финале среди юных лекторов вырос почти в три раза.

«Я приятно удивлен результатом, который показали учащиеся из малых городов и сельских населенных пунктов – в финале их будет 11 человек. Это говорит о том, что, на самом деле, нет никаких преград, в основе успеха всегда стоит мечта и искреннее желание добиться большого результата. Хотел бы отдельно отметить, что 45 из 50 финалистов занимаются волонтерством, 20 человек – помогают бойцам СВО в тылу. По-настоящему здорово, что у нас такие деятельные, разносторонние финалисты. Рад возможности пригласить их в Москву на финал конкурса, а также на незабываемую смену в “Артеке”. Желаю ребятам успехов», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Напомним, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев избран  членами Самарского регионального отделения Российского общества «Знание» председателем наблюдательного совета Общества «Знание» в Самаре. В орбите внимания Общества: просветительская деятельность и взаимодействие со школьниками, их родителями, молодежью, участниками СВО и их семьями. В числе приоритетных направлений деятельности - масштабирование интеллектуальных проектов, а также расширение состава лекторов. 
Школьники, ставшие финалистами пятого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор, приглашаются в смену МДЦ «Артек», которая состоится с 6 по 27 декабря 2025 г. (учащиеся могут посетить МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год). 

Номинация «Юный лектор» была учреждена для школьников и студентов организаций СПО от 14 до 17 лет при поддержке Минпросвещения РФ. Для выхода в финал участники прошли онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора, очно выступили перед аудиторией в родных регионах и защитили авторские лекции перед Экспертным советом. Самыми популярными тематиками лекций у юных финалистов стали «История и сохранение исторической памяти» и «Туризм и национальная культура народов России».

Цель проекта Знание.Лектор — в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области, способствуя самореализации граждан России. Сегодня благодаря поддержке государства финалисты и победители прошлых сезонов представляют Общество «Знание» у себя в регионах, читают лекции, выступают в роли экспертов и авторов просветительских инициатив. 

Информационные партнеры конкурса Знание.Лектор — телерадиокомпания «Звезда» и медиахолдинг «ФедералПресс». Партнером выступает ювелирный дом Cassiopea. 

 

 

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Теги: Самара Школа

