СамГМУ представил итоги работы Передовой медицинской инженерной школы за 2023 год на Совете по грантам

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Команда Самарского государственного медицинского университета Минздрава России представила итоги работы Передовой медицинской инженерной школы «Цифровое здравоохранение, нейротехнологии и биотехнологии» на заседании Совета по грантам на оказание поддержки создания и развития Передовых инженерных школ (ПИШ).

“Показатели нашей ПИШ в 2023 году выполнены в полном объеме. Открытие и успешная работа ПИШ позволила СамГМУ сделать еще один уверенный шаг по реализации модели первого медицинского технологического университета”, — отметил ректор, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. Вместе с ним на защите ПИШ СамГМУ представили директор ПИШ СамГМУ Антон Иващенко, врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, руководитель направления «Сбербанк России» Галина Зубкова, заместитель директора по развитию компании «ТИОС» Андрей Ушаков.

Александр Колсанов подчеркнул, что одним из самых значимых событий 2023 года стал запуск на базе ПИШ магистратуры по направлению «Информатика и вычислительная техника». Это первый опыт подготовки высококвалифицированных ИТ-специалистов в СамГМУ. Как отметил ректор, половина из них – целевой набор по заказу высокотехнологичных компаний и министерства здравоохранения Самарской области. Александр Колсанов отметил включенность и поблагодарил за финансовую поддержку в реализации проекта ПИШ СамГМУ Правительство Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. Софинансирование программы ПИШ СамГМУ от Самарской области по итогам года составило более 7 миллионов рублей.

В 2023 году в рамках ПМИШ были выполнены научно-исследовательские работы по 84 договорам. В исследованиях принимали активное участие магистранты и обучающиеся по программам ДПО. Были разработаны новые программные продукты для формирования технологических процессов по изготовлению персонифицированных имплантов, решения для психологической диагностики и медицинской реабилитации, продолжено развитие цифровой телемедицинской платформы AUTOPLAN.

Также было расширено серийное производство индивидуальных медицинских имплантатов, освоили производство и установку модульных раздвижных эндопротезов. У этих изделий длина может меняться без дополнительной операции, что позволит применять их для лечения детей. В декабре 2023 года первый российский раздвижной эндопротез был установлен в Клиниках СамГМУ пациенту с травмой, требующей постепенного удлинения ноги. Индустриальным партнером этого направления выступила компания ТИОС.

Александр Колсанов рассказал, что впервые в России в СамГМУ создали прототип цифрового портативного кольпоскопа, предназначенного для онкологического скрининга рака шейки матки. Примерная потребность в таких кольпоскопах в России достигает 40 000 штук. “Эти разработки – еще один шаг по достижению технологического суверенитета России”, – подчеркнул ректор.

Также ректор сообщил, что в 2023 году впервые была начата подготовка собственных кадров высшей квалификации для пополнения профессорско-преподавательского состава ПИШ. Для этого в Самарской и Пензенской областях была открыта межрегиональная аспирантура в сетевой форме по техническим наукам. В настоящее время проходит обучение 42 магистранта и 4 сетевых аспиранта.

По программам ДПО в прошлом году прошли обучение 135 человек, что в 2,5 раза больше, чем планировалось изначально. Все специалисты трудоустроены: в инжиниринговых подразделениях СамГМУ, в ИТ компаниях, реализующих элементы искусственного интеллекта в медицине, на промышленных предприятиях медицинского приборостроения. В отчетном году были открыты и оснащены два крупных образовательных пространства: «Анатомическое прототипирование» и «Умная» фабрика телемедицинского приборостроения». Новые пространства доступны для магистрантов ПИШ, а также других обучающихся университета.

С учетом общемировых трендов ПИШ активно включилась в исследования в области искусственного интеллекта. Располагая обширной клинической базой, богатым опытом сбора и обработки медицинских данных и собственным штатом программистов нейронных сетей, в СамГМУ организовали производство «датасетов» – наборов данных для обучения и тестирования искусственного интеллекта в здравоохранении. Заказчиком по этому направлению выступил партнер СамГМУ – Сбербанк.

В заключение ректор СамГМУ перечислил основные приоритеты на предстоящий год: “В 2024 году запланировано открытие двух новых программ магистратуры по направлению «Биотехнология», планируется расширение сетевого взаимодействия с вузами-партнерами ПИШ, открытие новой программы ДПО и нового образовательного пространства, а также более чем двукратное увеличение количества магистрантов, рост объема НИОКР на 15%”.

Напомним, ПИШ СамГМУ появилась в 2022 году, – одной из первых среди других российских университетов и единственной ПИШ в медицинском университете. Как подчеркивает ректор СамГМУ, ПИШ СамГМУ создана с целью реализации принципиально новой модели инженерного образования для здравоохранения. Это особенно актуально с учетом того, что на протяжении последних лет СамГМУ взял на себя функцию драйвера развития нового сектора экономики “Информационные технологии в здравоохранении”. ПИШ СамГМУ нацелена на создание экспортно-ориентированных продуктов, для чего сегодня остро необходимо комбинированное владение инженерными и медицинскими компетенциями по направлению Life Science.

Совместно с высокотехнологичными компаниями в ПИШ были выделены четыре актуальные задачи мирового уровня, решение которых направлено на обеспечение технологического суверенитета страны и технологической экспансии в области разработки медицинского оборудования и программных продуктов цифрового здравоохранения: реализация нейроинтерфейсов человеко-машинного взаимодействия, построение цифрового двойника человека, реализация персонализированной диагностики и телемедицины, тканевая инженерия и клеточные технологии в регенеративной медицине и фармации.

Все исследования и разработки Передовой инженерной школы СамГМУ укрупнены по пяти направлением в продуктовой логике для нужд отрасли здравоохранения. Это создание анатомических 3D-моделей для математического моделирования органных структур, создание персонифицированных имплантов, разработка комплексов для реабилитации и новой линейки биоматериалов, а также системы поддержки принятия врачебных решений и дистанционного мониторинга здоровья. Партнерство с МФТИ и Сколтехом, СберУниверситетом и рядом высокотехнологичных ИТ-компаний позволило повысить квалификацию преподавателей и сотрудников университета по всем направлениям деятельности ПИШ, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ