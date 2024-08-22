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Самарский университет - в числе победителей по подготовке кадров в области беспилотных авиационных систем

22 августа 2024 11:24
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Университет получил право на реализацию 26-ти образовательных программ ДПО в регионах страны в области БАС.

Университет получил право на реализацию 26-ти образовательных программ ДПО в регионах страны в области БАС.

Самарский университет им. Королёва вошел в число победителей образовательных организаций (провайдеров) России, которым предстоит подготовить кадры в области беспилотных авиационных систем. Программа обучения реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

Согласно федеральному проекту профильное обучение в 2024 году смогут пройти не менее 5 тысяч человек, а к 2030 году завершат обучение 65 000 человек. Заявки на обучение уже принимаются оператором программы — Университетом 2035. 

В целом готовить кадры в рамках построения гибких образовательных траекторий федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" в 2024 году предстоит свыше 30-ти образовательным организациям страны. 

На сайте проекта представлено 134 курса от ведущих университетов и образовательных организаций, это: МАИ, МФТИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, БГТУ им. В. Г. Шухова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Самарский университет им. Королёва, Университета Иннополис, Федерация гонок дронов России, Финансовый университет при Правительстве РФ, Томский государственный университет и другие. 

Самарский университет им. Королёва обладает всеми ключевыми современными компетенциями в сфере беспилотной авиации. В университете действует Центр беспилотных систем (ЦБС) - научно-производственное подразделение в составе Института авиационной и ракетно-космической техники. 

В рамках данного проекта университет выиграл право на реализацию 26-ти образовательных программ ДПО в регионах страны, которые опираются на два базовых направления - проектирование и конструирование беспилотных авиационных систем и управление беспилотными авиационными системами с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. 

Сейчас беспилотные воздушные суда используются во многих сферах деятельности - в сельском хозяйстве, в промышленной безопасности, грузоперевозках, экологическом мониторинге, при осуществлении фото- и видеосъемки, выполнении геодезических работ. И при довольно высокой востребованности услуг, связанных с эксплуатацией беспилотных воздушных судов (БВС), зафиксировано отсутствие квалифицированных кадров, способных обеспечить безопасную и профессиональную эксплуатацию БПЛА. С каждым годом спрос на обучение в этой области растет. Согласно аналитическому отчету ассоциации "Аэронекст", в 2023 году число компаний, специализирующихся на оказании услуг по выполнению работ с использованием беспилотных авиационных систем, выросло. Кроме того, расширяются области применения данных технологий в связи с развитием отечественной компонентной базы для беспилотных воздушных судов. 

Так, в рамках направления “Проектирование и конструирование беспилотных авиационных систем” ДПО Самарского университета им. Королёва, учащиеся смогут осуществлять расчёты лётно-технических, аэродинамических характеристик, разрабатывать новые узлы, механизмы, компоновку БВС. Также они получат навыки создания проектной документации, смогут подготавливать и передавать на испытания опытные образцы разрабатываемых изделий, разрабатывать методические и нормативные документы, сопровождающие эксплуатацию БВС, и, конечно, модернизировать узлы, механизмы, компоновку существующих БВС. 

В рамках направления “Управление беспилотными авиационными системами с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее” учащиеся смогут освоить компетенций в области летной и базовой технической эксплуатации БВС мультироторного типа (это квадрокоптер, гексакоптер, VTOL) массой 30 кг и менее различной степени автоматизации управления. Полученные навыки и компетенции востребованы в области разработки и модернизации БВС различного назначения, применяемых для мониторинга искусственных и естественных объектов, экологического мониторинга, доставки грузов. По завершении обучения слушателям выдается документ о квалификации – свидетельство о профессии с присвоением квалификации “Оператор беспилотных авиационных систем”. 

Подать заявление на обучение могут все, кому уже исполнилось 18 лет, но при этом, кто еще не достиг пенсионного возраста. 90% стоимости выбранного учащимися курса обеспечивается средствами господдержки. Оставшуюся часть слушатель оплачивает самостоятельно либо за счет работодателя. В рамках календарного года можно получить софинансирование только по одной выбранной гибкой образовательной траектории.

 

Фото:  Олеся Орина/Самарский университет

Теги: Самара Университет

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