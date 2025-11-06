Я нашел ошибку
Рекорд был установлен в 1504-м матче Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин - первый игрок, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ
Участники дискуссии сосредоточились на формировании стратегии развития адаптивного спорта до 2030 года.
Состоялась сессия «Адаптивный спорт в эпоху перемен: отвечаем на вызовы времени»
Также в рамках полумарафона состоится осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне».
В Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины»
Весь посадочный материал приспособлен к климатическим условиям.
В Самаре завершается сезон озеленения улиц и общественных пространств
В планах разработчиков – расширить функционал и создать мобильные версии программных комплексов.
Самарский политех запатентовал три программных продукта для автоматизации рутинных задач
В экспозиции представлены многочисленные исследования, посвящённые действующей Конституции России.
В СОУНБ открылась книжная выставка, посвящённая конституции России
Проект партии «Единая Россия» «Выбор сильных» объединяет борцов, дзюдоистов и самбистов для популяризации этих дисциплин, отметил трех кратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин – председатель общественного совета партпроекта.
Сила духа и «братство поломанных ушей»: на форуме «Россия – спортивная держава» обсудили будущее единоборств
Основные ценности фестиваля «Мы талантливы!» – это создание условий для творческой самореализации молодежи на принципах инклюзии, формирование устойчивого сообщества участников инклюзивных практик.
Фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» Самарской областной библиотеки для молодежи - победитель Всероссийского конкурса среди библиотек
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Самарский политех запатентовал три программных продукта для автоматизации рутинных задач

6 ноября 2025 10:33
124
В планах разработчиков – расширить функционал и создать мобильные версии программных комплексов.

Студенты института автоматики и информационных технологий Алексей Малышев, Вячеслав Чучманов, Тимерлан Сарсенгалиев, Руслан Курбанов под руководством доцента кафедры «Информатика и вычислительная техника» Андрея Машкова представили автоматизированные разработки в области цифровых технологий – программу управления периодическими операциями для разработчиков компьютерных систем, интеллектуального помощника для удалённой работы с персональным компьютером и систему распознавания по изображению музейных объектов. 

Система для управления операционными задачами с использованием Cron-выражений, то есть способа расписания заданий с использованием конкретных временных интервалов (патент № 2025683113), применяется разработчиками компьютерного софта. Она позволяет автоматизировать рутинные процедуры, связанные с управлением базами данных, например, создание резервных копий (бэкапов), обновление информации и т.д. Классические планировщики требуют особой аккуратности при написании Cron-инструкций, поэтому разработчики вынуждены редактировать их вручную. Политеховцы же создали трекер задач с интуитивно понятным интерфейсом. Пользователь одним ĸлиĸом запускает планирование операций, и в указанное время программа автоматически выполняет необходимые процессы. Трекер задач подойдёт как обычным пользователям, так и работникам предприятий – офисным менеджерам, системным администраторам. 

Сервис поиска экспонатов среди онлайн-коллекций различных музеев (патент № 2025684010) предназначен для коллекционеров. Обученная нейросеть распознаёт предметы по загруженным фотографиям и подсказывает места, в которых их можно найти. Система основана на технологиях компьютерного зрения и машинного обучения. Пользователю достаточно загрузить изображение через удобный интерфейс, и программа проанализирует его, сопоставив с большой базой данных. Этот подход облегчает поиск экспонатов. 

Многие существующие системы для работы с изображениями музейных экспонатов тоже используют элементы компьютерного зрения, но зачастую такие сервисы требуют значительно больше вычислительных ресурсов, чем приложение предложенное политеховцами. 

Интеллектуальный ассистент для дистанционного управления персональным компьютером (патент № 2025683265) позволяет взаимодействовать с устройством при помощи голосовых и текстовых команд. Это расширяет возможности работы на ПК, например, пользователям, которые находятся в другом помещении. Разработанный студентами помощник подключается к компьютеру по локальной сети, он понимает команды на естественном языке (например, «Открой браузер!», «Выключи компьютер через десять минут!» и т.п.).

Сейчас пользователю доступны запуск и завершение работы приложений, управление питанием (перезагрузка, выключение, блокировка), контроль состояния системы (нагрузка, память, температура), управление через телеграм-бот.

«Основная задача наших сервисов – оптимизация времени, - говорит руководитель проектов Андрей Машков. - Процессы, ранее требовавшие значительных усилий, теперь максимально доступны и эффективны. Мы предлагаем пользователям доверить рутинные операции интеллектуальной системе, которая выполнит их точно и в срок».

В планах разработчиков – расширить функционал и создать мобильные версии программных комплексов. Сейчас политеховцы работают над веб-интерфейсом интеллектуального ассистента для настройки и мониторинга ПК, они намерены интегрировать его с системой «умный дом» и внедрить на мобильные устройства.

 

Фото пресс-службы Самарского политеха

На лекции Олег Кононенко рассказал подробнее о достижениях российской космонавтики и ответил на все вопросы учащихся.
04 ноября 2025, 13:59
В Самарском университете состоялась встреча с летчиком-космонавтом Олегом Кононенко
На лекции Олег Кононенко рассказал подробнее о достижениях российской космонавтики и ответил на все вопросы учащихся. Общество
680
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
17 октября 2025, 16:43
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений. Здравоохранение
1142
Ему была выполнена сложнейшая операция по удалению гигантской остеохондромы.
14 октября 2025, 17:36
13-летний акробат вернулся в спорт благодаря успешной операции в Клиниках СамГМУ
Ему была выполнена сложнейшая операция по удалению гигантской остеохондромы. Здравоохранение
980
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
380
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
512
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
941
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
784
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1632
