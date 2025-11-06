Самарский политех запатентовал три программных продукта для автоматизации рутинных задач

124

Студенты института автоматики и информационных технологий Алексей Малышев, Вячеслав Чучманов, Тимерлан Сарсенгалиев, Руслан Курбанов под руководством доцента кафедры «Информатика и вычислительная техника» Андрея Машкова представили автоматизированные разработки в области цифровых технологий – программу управления периодическими операциями для разработчиков компьютерных систем, интеллектуального помощника для удалённой работы с персональным компьютером и систему распознавания по изображению музейных объектов.

Система для управления операционными задачами с использованием Cron-выражений, то есть способа расписания заданий с использованием конкретных временных интервалов (патент № 2025683113), применяется разработчиками компьютерного софта. Она позволяет автоматизировать рутинные процедуры, связанные с управлением базами данных, например, создание резервных копий (бэкапов), обновление информации и т.д. Классические планировщики требуют особой аккуратности при написании Cron-инструкций, поэтому разработчики вынуждены редактировать их вручную. Политеховцы же создали трекер задач с интуитивно понятным интерфейсом. Пользователь одним ĸлиĸом запускает планирование операций, и в указанное время программа автоматически выполняет необходимые процессы. Трекер задач подойдёт как обычным пользователям, так и работникам предприятий – офисным менеджерам, системным администраторам.

Сервис поиска экспонатов среди онлайн-коллекций различных музеев (патент № 2025684010) предназначен для коллекционеров. Обученная нейросеть распознаёт предметы по загруженным фотографиям и подсказывает места, в которых их можно найти. Система основана на технологиях компьютерного зрения и машинного обучения. Пользователю достаточно загрузить изображение через удобный интерфейс, и программа проанализирует его, сопоставив с большой базой данных. Этот подход облегчает поиск экспонатов.

Многие существующие системы для работы с изображениями музейных экспонатов тоже используют элементы компьютерного зрения, но зачастую такие сервисы требуют значительно больше вычислительных ресурсов, чем приложение предложенное политеховцами.

Интеллектуальный ассистент для дистанционного управления персональным компьютером (патент № 2025683265) позволяет взаимодействовать с устройством при помощи голосовых и текстовых команд. Это расширяет возможности работы на ПК, например, пользователям, которые находятся в другом помещении. Разработанный студентами помощник подключается к компьютеру по локальной сети, он понимает команды на естественном языке (например, «Открой браузер!», «Выключи компьютер через десять минут!» и т.п.).

Сейчас пользователю доступны запуск и завершение работы приложений, управление питанием (перезагрузка, выключение, блокировка), контроль состояния системы (нагрузка, память, температура), управление через телеграм-бот.

«Основная задача наших сервисов – оптимизация времени, - говорит руководитель проектов Андрей Машков. - Процессы, ранее требовавшие значительных усилий, теперь максимально доступны и эффективны. Мы предлагаем пользователям доверить рутинные операции интеллектуальной системе, которая выполнит их точно и в срок».

В планах разработчиков – расширить функционал и создать мобильные версии программных комплексов. Сейчас политеховцы работают над веб-интерфейсом интеллектуального ассистента для настройки и мониторинга ПК, они намерены интегрировать его с системой «умный дом» и внедрить на мобильные устройства.

Фото пресс-службы Самарского политеха