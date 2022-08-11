Подготовка к учебному году: Дмитрий Азаров проверил ход капремонта корпусов энергетического кампуса

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Колледж энергетики и строительства им. П.Мачнева готовится к приему студентов в новом учебном году. В этом году образовательное учреждение получило второе рождение: здесь создается современный кампус в сфере среднего специального образования. Сейчас идет капитальный ремонт помещений на общей площади более 6 тысяч квадратных метров. Ход работ проверил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам директора образовательного учреждения Владимира Бочкова, в здании корпуса теоретического обучения ремонт уже полностью завершен. В нем заменили все инженерные сети тепло- и водоснабжения, проведены сети связи, полностью обновлена пожарная и охранная сигнализации, идет комплектование учебных аудиторий необходимой мебелью и оргтехникой.

«Долгое время система профессионального образования не получала необходимого внимания. Благодаря решению Губернатора в этом году нам выделили серьезные финансовые средства, которые позволили нам выполнять весь объем работ по капремонту корпусов, – подчеркнул руководитель колледжа. – В настоящее время мы оснащаем классы для теоретических занятий всем необходимым, завозим оборудование и монтируем его на новых отремонтированных площадях».

На стадии завершения работы в учебно-производственных мастерских и общественно-бытовом блоке. Готовность этих корпусов составляет около 95%. «Мы выполняем работы в соответствии с действующим санитарными правилами, которые применяются в отношении учреждений образования. К началу учебного года все работы будут сто процентов завершены, мы делаем, как для себя, для своих детей – с надлежащим качеством», – рассказал руководитель проекта подрядной организации Артем Дьяченко.

Уже к середине текущего месяца капремонт планируется полностью завершить. Активно благоустраивается и прилегающая территория: ремонтируются дороги и подъездные пути, в порядок приводят газоны.

«Важно, чтобы 1 сентября студенты смогли приступить к образовательному процессу, находясь в комфортных условиях», – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. Он поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну держать на ежедневном контроле ход работ, чтобы все они были завершены в обозначенные сроки.

Напомним, в июне этого года состоялось объединение Поволжского строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева и Самарского энергетического колледжа, что позволяет преподавателям и студентам обоих учреждений использовать образовательную инфраструктуру кампуса. Всего на его базе планируется проводить обучение студентов по 15 направлениям технического профиля.

«Наши площади, а это 84 аудитории, 17 мастерских, 13 лабораторий, спортивная инфраструктура, позволят нам развиваться, участвовать в масштабных образовательных проектах», – добавил Владимир Бочков.

«В новом учебном заведении будет оказываться всесторонняя поддержка творческим, спортивным и образовательным начинаниям студентов, – отметила заместитель директора по социально-воспитательной работе Антонина Ивлиева. – Естественно, большим подспорьем в реализации инициатив студентов станет новый кампус, в проекте которого предусмотрена целая спортивно-досуговая инфраструктура. Процесс создания такого кампуса – это, на мой взгляд, интересная, даже уникальная история. При реализации проекта у студентов появятся новые возможности для самореализации».

«Создание кампуса – это уникальный опыт. Сегодня достаточно распространены студенческие городки в вузовской среде, но опыта создания кампуса для студентов СПО – в Самаре нет. Я, как преподаватель, хотела бы иметь опыт работы в подобной системе организации обучения студентов СПО. Ведь проект предполагает не только качественное улучшение условий для обучения студентов, но также организацию досуга студентов. В планах на одной территории сосредоточить образовательные корпусы, общежитие, а также картинг, стадион, фитнес, а это очень в духе времени», – отметила преподаватель химии, биологии и ОБЖ Елена Черноталова.

Для студентов будут созданы современные условия для получения образования. Кроме того, уже с 1 сентября будет запущена новая радиомонтажная мастерская. Она создается за счет областного бюджета.

Обновленные корпуса позволят расширить учебно-производственную базу, уверен преподаватель кафедры теплотехники Леонид Будников: «Мы получим возможность усилить материальную базу, оборудовать необходимые лаборатории, что в свою очередь повысит качество образования и положительно повлияет на востребованность наших выпускников на рынке труда».

Глава региона отметил, что работы по восстановлению всех корпусов необходимо продолжить на системной основе, чтобы с каждым годом инфраструктура становилась все более современной и востребованной. Дмитрий Азаров также отметил, что в конце августа проведет встречу со студентами и их родителями, чтобы ответить на их вопросы и подробнее рассказать о новых возможностях колледжа.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области