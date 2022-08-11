Подготовка к учебному году: Дмитрий Азаров проверил ход капремонта корпусов энергетического кампуса

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с этим сотрудниками ГИБДД будет, осуществляться периодический контроль за дорожным движением и соблюдением правил дорожного движения на указанном участке.
На территории Самарской области на участке дороги М-5 «Урал» будет временно ограничено движение грузового транспорта
Сотрудники полиции устанавливают их личности и местонахождение. 
В Тольятти четверо мужчин обворовали магазин интимных товаров
Суббота, 13 августа. Место проведения: вторая очередь набережной Волги.
День физкультурника: на набережной в Самаре пройдут бесплатные лекции о здоровом образе жизни
Воровство канализационных люков продолжает носить массовый характер.
ЦУР СО выяснил, почему в открытых колодцах растут прошлогодние ели
Принять участие в фестивале может любая девочка в возрасте от 7-ми до 12-ти лет, вне зависимости от уровня подготовки. Участие бесплатное.
На стадионе «Металлург» состоится футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Самаре»
На маршруте Самара – Жигулевск – Самара назначена дополнительная остановка до места проведения мероприятия – платформа им. В.Грушина. 
Ласточки станут основным видом транспорта для гостей и участников фестиваля «Метафест» 
Программа праздника. Вход на каждую локацию СВОБОДНЫЙ!
13 августа - День физкультурника на «Солидарность Самара Арена»
Компания «Медитроника» задалась целью импортозамещения – разработать собственный протез эконом-класса и начать его серийное производство.
Резидент «Жигулевской долины» создает протезы конечностей на 3D-принтере
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.45
0.07
EUR 61.7
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На стадионе «Металлург» состоится футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Самаре»
13 августа - День физкультурника на «Солидарность Самара Арена»
В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы города
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Подготовка к учебному году: Дмитрий Азаров проверил ход капремонта корпусов энергетического кампуса

11 августа 2022 16:36
166
По словам директора образовательного учреждения Владимира Бочкова, в здании корпуса теоретического обучения ремонт уже полностью завершен.

Колледж энергетики и строительства им. П.Мачнева готовится к приему студентов в новом учебном году. В этом году образовательное учреждение получило второе рождение: здесь создается современный кампус в сфере среднего специального образования. Сейчас идет капитальный ремонт помещений на общей площади более 6 тысяч квадратных метров. Ход работ проверил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам директора образовательного учреждения Владимира Бочкова, в здании корпуса теоретического обучения ремонт уже полностью завершен. В нем заменили все инженерные сети тепло- и водоснабжения, проведены сети связи, полностью обновлена пожарная и охранная сигнализации, идет комплектование учебных аудиторий необходимой мебелью и оргтехникой.

«Долгое время система профессионального образования не получала необходимого внимания. Благодаря решению Губернатора в этом году нам выделили серьезные финансовые средства, которые позволили нам выполнять весь объем работ по капремонту корпусов, – подчеркнул руководитель колледжа. – В настоящее время мы оснащаем классы для теоретических занятий всем необходимым, завозим оборудование и монтируем его на новых отремонтированных площадях».

На стадии завершения работы в учебно-производственных мастерских и общественно-бытовом блоке. Готовность этих корпусов составляет около 95%. «Мы выполняем работы в соответствии с действующим санитарными правилами, которые применяются в отношении учреждений образования. К началу учебного года все работы будут сто процентов завершены, мы делаем, как для себя, для своих детей – с надлежащим качеством», – рассказал руководитель проекта подрядной организации Артем Дьяченко.

Уже к середине текущего месяца капремонт планируется полностью завершить. Активно благоустраивается и прилегающая территория: ремонтируются дороги и подъездные пути, в порядок приводят газоны.

«Важно, чтобы 1 сентября студенты смогли приступить к образовательному процессу, находясь в комфортных условиях», – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. Он поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну держать на ежедневном контроле ход работ, чтобы все они были завершены в обозначенные сроки.

Напомним, в июне этого года состоялось объединение Поволжского строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева и Самарского энергетического колледжа, что позволяет преподавателям и студентам обоих учреждений использовать образовательную инфраструктуру кампуса. Всего на его базе планируется проводить обучение студентов по 15 направлениям технического профиля.

«Наши площади, а это 84 аудитории, 17 мастерских, 13 лабораторий, спортивная инфраструктура, позволят нам развиваться, участвовать в масштабных образовательных проектах», – добавил Владимир Бочков.

«В новом учебном заведении будет оказываться всесторонняя поддержка творческим, спортивным и образовательным начинаниям студентов, – отметила заместитель директора по социально-воспитательной работе Антонина Ивлиева. – Естественно, большим подспорьем в реализации инициатив студентов станет новый кампус, в проекте которого предусмотрена целая спортивно-досуговая инфраструктура. Процесс создания такого кампуса – это, на мой взгляд, интересная, даже уникальная история. При реализации проекта у студентов появятся новые возможности для самореализации».

«Создание кампуса – это уникальный опыт. Сегодня достаточно распространены студенческие городки в вузовской среде, но опыта создания кампуса для студентов СПО – в Самаре нет.  Я, как преподаватель, хотела бы иметь опыт работы в подобной системе организации обучения студентов СПО. Ведь проект предполагает не только качественное улучшение условий для обучения студентов, но также организацию досуга студентов. В планах на одной территории сосредоточить образовательные корпусы, общежитие, а также картинг, стадион, фитнес, а это очень в духе времени», – отметила преподаватель химии, биологии и ОБЖ Елена Черноталова.

Для студентов будут созданы современные условия для получения образования. Кроме того, уже с 1 сентября будет запущена новая радиомонтажная мастерская. Она создается за счет областного бюджета. 

Обновленные корпуса позволят расширить учебно-производственную базу, уверен преподаватель кафедры теплотехники Леонид Будников: «Мы получим возможность усилить материальную базу, оборудовать необходимые лаборатории, что в свою очередь повысит качество образования и положительно повлияет на востребованность наших выпускников на рынке труда».

Глава региона отметил, что работы по восстановлению всех корпусов необходимо продолжить на системной основе, чтобы с каждым годом инфраструктура становилась все более современной и востребованной. Дмитрий Азаров также отметил, что в конце августа проведет встречу со студентами и их родителями, чтобы ответить на их вопросы и подробнее рассказать о новых возможностях колледжа.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
10 августа 2022, 12:29
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
В сезон отпусков для граждан особенно актуально оперативно получать информацию о наличии задолженности. Общество
399
9 августа Дмитрий Азаров отмечает день рождения. Он руководит областью 5 лет, и за это время во многих направлениях произошли существенные позитивные изменения. 
09 августа 2022, 19:17
Во благо региона и земляков – чем отмечены 5 лет Самарской области под руководством Дмитрия Азарова
9 августа Дмитрий Азаров отмечает день рождения. Он руководит областью 5 лет, и за это время во многих направлениях произошли существенные позитивные...
Политика
529
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума.
28 июля 2022, 21:22
Кульминация форума: Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели площадки и пообщались с участниками «iВолги»
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума. Общество
1722
В центре внимания
По словам директора образовательного учреждения Владимира Бочкова, в здании корпуса теоретического обучения ремонт уже полностью завершен.
11 августа 2022  16:36
Подготовка к учебному году: Дмитрий Азаров проверил ход капремонта корпусов энергетического кампуса
163
Самарский проект «Том Сойер Фест – Самара» вышел в финал премии «Жить вместе»
11 августа 2022  12:10
Самарский проект «Том Сойер Фест – Самара» вышел в финал премии «Жить вместе»
192
В центре Самары временно ограничат движение
11 августа 2022  09:37
В центре Самары временно ограничат движение
270
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
10 августа 2022  13:04
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
407
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
10 августа 2022  12:29
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
399
Весь список