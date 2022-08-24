Около 50 тысяч учителей Самарской области приняли участие в августовской педконференции

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В среду, 24 августа, в Самарской области прошла традиционная Августовская конференция работников образования. В режиме ВКС в ней приняли участие свыше 1000 учреждений образования региона, педагогические коллективы школ, детских садов, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, активные родители – всего около 50 тысяч человек.

В обсуждении самых актуальных вопросов в сфере образования приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, советник министра просвещения Российской Федерации Мария Муркова, председатель Самарской Губернской Думы и Совета ректоров вузов Геннадий Котельников, министр образования области Виктор Акопьян.

Открывая конференцию, Дмитрий Азаров отметил, что образование как открытая социальная система не может функционировать вне событий, происходящих в нашей стране и обществе. Поэтому особенно актуальным сегодня является формирование национально-культурного самосознания у каждого гражданина с самого юного возраста.

«Ребенка с детства необходимо знакомить с культурой и традициями нашей многонациональной земли, прививать положительное отношение к истории Отечества, подкрепляя основами культурно-исторических знаний. Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте», - подчеркнул Глава региона.

Таким фундаментом являются патриотизм и гражданственность, приверженность традиционным семейным ценностям, изучение и сохранение историко-культурного наследия многонационального Самарского края.

«Мы многое сделали в последние годы, чтобы изменить вид образовательных учреждений, чтобы появились новые школы, детские сады в каждом регионе страны, и Самарская область здесь не исключение, а один из лидеров по созданию, строительству новых образовательных учреждений. Мы наполнили их проектной, научной, образовательной деятельностью. Но на первый план сейчас, безусловно, выходит воспитательный компонент», - подчеркнул Губернатор.

О важности воспитания в образовательном процессе сказал в своем видеообращении к участникам конференции Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Глава Министерства просвещения сообщил о том, что Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о создании движения детей и молодежи, связанного с защитой их интересов, помощью в воспитательной работе и профессиональной ориентации ребят, содействием в формировании мировоззрения на основе традиционных ценностей нашей страны.

«События последних месяцев, международная напряженность показали, как важно находиться в постоянном контакте с детьми. Мы должны подавать им достойный пример, воспитывать молодежь в духе гражданственности, патриотизма. Как дома, в семейном кругу, так в детских садах, школах, колледжах, - подчеркнул Министр. - Мы усиливали и продолжаем усиливать историческое просвещение. Дети должны иметь полное представление о том, кто их предшественники, какие выдающиеся, великие люди творили историю Россию, знать об их ратных подвигах и трудовых свершениях».

В регионе работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется особое внимание: проводятся патриотические смены военно-исторического лагеря «Страна героев» на базе молодежного центра «Лесная сказка» для воспитанников военно-спортивных клубов, которых в регионе насчитывается 215.

Военно-патриотические клубы Самарской области 4 года подряд становятся победителями в конкурсе «Лучший военно-патриотический клуб ПФО» общественного проекта Приволжского Федерального округа «Герои Отечества».

Также в регионе действуют 639 юнармейских отрядов. А с этого года начал работать созданный прошлой осенью военно-патриотический центр «Авангард». За весенне-летний период для 500 обучающихся в нем были организованы учебные сборы по основам военной службы.

Подростки и молодежь Самарской области являются активными участниками общественных проектов Приволжского федерального округа. По результативности участия в них наш регион по итогам 2021 года занял первое место. Так, яркая акция, инициированная активной молодежью, представителями студотрядов Самарской области, прошла в День Российского Флага. Ребята выложили на горе в Красноярском районе триколор, символы «Z» и «V» из камня. Глава региона вместе с ребятами завершил эту работу.

«Я уверен, что с такими девчатами, с такими парнями нам любые сложности по плечу, - заявил Губернатор. - Наша общая задача – развивать и поддерживать интерес у детей и молодежи к участию в этих проектах».

Отдельно Дмитрий Азаров остановился на теме помощи детям военнослужащих. Напомним, Самарская область стала первым регионом, который создает Социальный паспорт семьи военнослужащего.

«Это всеобъемлющий, продуманный документ, который обеспечит нашу постоянную заботу о семьях военнослужащих, защитниках нашего Отечества – тех, кто сегодня на передовой, не словами, а делом отстаивает наши идеалы и принципы, все, что для нас свято, защищает мирное небо над Россией, и, конечно, над нашей самарской землей. Мы просто обязаны с вами окружить полным вниманием, заботой семьи военнослужащих и их детей, - подчеркнул Губернатор и поручил министру образования и науки Самарской области проконтролировать, как оказывается поддержка. - Я буквально вчера встречался с нашими добровольцами, выезжал на место сбора. И пообещал нашим парням, что пока они отстаивают мир, борются с нацизмом, мы поможем собрать детей в школу, детский сад, в колледж, техникум, поможем семьям, если есть такая необходимость, при подготовке к учебному году и в высших учебных заведениях. Конечно, для поступающих в наши учебные заведения выпускников школ мы предусматриваем специальные выплаты. Но семьям военнослужащих, детям военнослужащих мы должны обеспечить совершенно особое отношение».

Особое внимание вопросу патриотического воспитания в школах уделил в своем докладе министр образования и науки Виктор Акопьян. Глава ведомства напомнил о том, что в каждом образовательном учреждении должна быть государственная символика, а в каждом классе уголок государственных символов Российской Федерации. Еженедельно по понедельникам до начала учебных занятий должна проводиться церемония поднятия или выноса Государственного флага и исполнение Государственного гимна Российской Федерации. А с нового учебного года в школах всей страны начнется реализация общероссийского проекта «Разговор о важном», в рамках которого будут проводиться занятия с детьми на тему патриотизма, гражданского воспитания, исторического просвещения, нравственности, экологии.

Опытом работы по воспитанию патриотизма поделилась директор школы № 9 города Снежное Донецкой народной республики Татьяна Руденко. Она рассказала о музейном комплексе, созданном в школе 45 лет назад и являющимся образцовым историко-краеведческим музеем памяти, Центром гражданско-патриотического воспитания учащихся.

По словам педагога, музейная деятельность является одним из основных звеньев в системе воспитательной работы школы. Ребята узнают больше о важных событиях, исторических личностях и своих героях.

«Пока имена этих героев-патриотов будут жить в сердцах наших земляков, пока молодое поколение будет помнить о них, наша земля будет жить, - подчеркнула Татьяна Руденко, пригласив коллег-педагогов посетить музей. - Я верю в наше молодое поколение, верю в будущее нашей страны. А мы, педагоги должны сделать все возможное, чтобы чувство патриотизма никогда не гасло в сердцах наших детей».

Сегодня почти в каждом учреждении Самарской области есть уголок истории: истории школы, истории поселка, истории Героя. 75% образовательных учреждений региона имеют сертифицированные музеи, 16% организаций – оборудовали музейные комнаты или уголки.

Губернатор поставил задачу к 9 Мая следующего года создать не просто уголки, а музеи во всех школах без исключения, а также посмотреть, как ведётся эта работа в частных образовательных учреждениях.

«Насколько музей может быть основой патриотического воспитания, каждый из вас знает. И есть замечательные примеры в Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров, отметив также, какой достойный пример подает школа города Снежное. - Мы действительно во многом помогаем Снежному в подготовке к учебному году, отопительному сезону. Но на мой взгляд, героические жители Донбасса еще больше нам помогают. Помогают еще раз задуматься, что такое настоящий патриотизм, мужество, доблесть и отвага, что такое настоящая миссия учителя, педагога и наставника. Я уверен, каждый, кто там побывал, пообщался с педагогами, которые сюда приезжали, это прочувствовали. И я очень надеюсь, что это и нас будет заряжать и на успехи, и на достижения, и на терпение, и на отвагу, и на полную самоотдачу в нашем высоком служении».

К учителям истории и обществознания обратилась Советник Министра просвещения Российской Федерации Мария Муркова.

«Любое государство можно разрушить, если разрушить национальное самосознание. Это история, символы, национальные герои. Если их нет, почва пуста. Вы сегодня на передовой: именно на ваших плечах ответственность за наше подрастающее поколение, за то, как мы будем дальше развивать наше Отечество», - отметила Мария Муркова, сообщив, что Министерством Просвещения РФ было обновлено содержание предмета «История», подготовлен для системы общего образования новый учебный курс «Введение в новейшую историю России», где нашли отражение события современности.

Советник Министра просвещения России акцентировала внимание на необходимости включать исторические факты в другие предметы: при изучении родного языка, литературы.

«Очень важно, чтобы патриотическое воспитание, исторические знания проходили через все предметы, - поддержал предложение Дмитрий Азаров. - Самое главное - воспитать гражданина великой страны. Каждый учитель, независимо от того, какой предмет он преподает, является воспитателем, наставником, нравственным ориентиром. Каждый – носитель знаний, в том числе и по истории нашей великой страны. И я очень надеюсь, что это понимание ответственности момента, во многом переломного в мировой истории, и уж тем более для нашей страны, овладеет всем учительским сообществом, и каждый свою великую миссию переосмыслит и поймет, насколько много от него зависит».

Одной из тем конференции стало качество образования в регионе. Напомним, Самарская область является лидером в Приволжском федеральном округе и занимает шестое место в России по уровню образования.

Развитие системы образования является одним из ключевых приоритетов в работе Правительства Самарской области: продолжается реализация инфраструктурных проектов. За счет федеральной поддержки и реализации концессионных проектов к 2024 году в Самарской области будут построены 8 новых школ, что позволит создать дополнительно более 7 тысяч мест.

За счет средств регионального и федерального бюджета к новому учебному году капитально отремонтированы и оснащены 19 школ из 14 муниципальных образований Самарской области, еще 5 школ завершат ремонт в 2023 году.

В августе регион подал заявку на участие в конкурсном отборе еще 77 объектов образования для их капитального ремонта в 2024-2025 годах. И все заявки были поддержаны в полном объеме. За это Глава региона поблагодарил Министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников отметил, что в последние 5 лет заметен мощный тренд на модернизацию в системе образования: произошёл качественный рывок в обновлении инфраструктуры - строятся новые школы, спортивные центры, бассейны, обновляется вся материально-техническая база учебных заведений.

«Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров лично курирует, а зачастую инициирует реализацию значимых проектов. Масштабы строительства и реконструкции впечатляют. К примеру, в Тольятти продолжается строительство школы на 1600 мест. Здесь будет 6 корпусов, 4 спортивных зала, футбольное и баскетбольное поля, бассейн. Она будет самой крупной в регионе, - отметил председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров Самарской области. - В отрасли высшего образования реализованы крупные проекты на сотни миллионов рублей. Это модернизация студенческого городка педагогического университета, создание Культурного центра имени Валерия Грушина в Самарском национальном исследовательском университете, обновление Ботанического сада. Из областного бюджета выделено 25 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации для проведения реконструкции исторического здания старейшего Самарского государственного социально-педагогического университета. Благодаря усилиям и личной поддержке Губернатора в регионе формируется особая университетская среда».

В ходе конференции Губернатор обратил внимание и на проблемные вопросы. Один из них касается аттестации девятиклассников в некоторых школах региона. В рамках окружных конференций, которые состоятся в ближайшие дни, они будут рассмотрены.

«Уверен, что состоится профессиональный, честный разговор. Очень надеюсь, что наши методические центры, дорожные карты министерства просвещения, позволят работу над ошибками провести и ситуацию улучшить. При общем уровне очень высоком уровне самарского образования нам есть к чему стремиться», - подчеркнул Глава региона.

Тему кадрового голода в профессиональной педагогической среде и важности привлечения в профессию талантливых молодых специалистов затронула председатель Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Антонина Гудкова. Говоря о важной роли учителя, она напомнила о том, что 2023 год Президент России объявил Годом педагога и наставника. Председатель региональной организации профсоюзов обратилась с просьбой оказать содействие в развитии Центра повышения квалификации педагогов в Шигонском районе, где традиционно проходит Школа молодого педагога и подобных ему проектов. Глава региона заверил, что необходимая помощь будет оказана.

Важную роль в организации взаимодействия между педагогическим и родительским сообществами для решения вопросов в сфере образования и воспитания детей играет областное родительское собрание, которое было создано два года назад по инициативе Главы региона. Дмитрий Азаров поблагодарил активных родителей за вовлеченность и неравнодушие.

«Благодаря вашей энергии, вашему пониманию ситуации, благодаря вашему требовательному, взыскательному взгляду и, в то же время, готовности найти совместно решения, нам действительно удается многое. И хочу еще раз подтвердить родительскому собранию, всем родителям, что все, что мы наметили, о чем договорились, на что вы обратили внимание, мы обязательно сделаем, воплотим в жизнь, реализуем. И будем создавать новые условия для получения достойного образования для всех детей Самарской области», - заверил Губернатор.

Фото: правительство Самарской области