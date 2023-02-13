На заседании облправительства принято решение о повышении оплаты труда работникам государственных образовательных учреждений

454

В понедельник, 13 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание областного правительства. Первый вопрос повестки касался повышения оплаты труда педагогических работников. Соответствующий проект постановления Правительства представил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Проект постановления разработан в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации №597 и поручений Президента от 10.12.2022 о повышении оплаты труда отдельных категорий педагогических работников.

Проектом постановления предлагается повышение оплаты труда: на 10,1% - педагогическим работникам учреждений дошкольного образования, на 3,6% – педработникам общеобразовательных учреждений.

«Таким образом, в результате среднемесячная заработная плата педработников государственных и муниципальных учреждений образования достигнет уровня, установленного Указом Президента нашей страны», - доложил Виктор Акопьян.

Общий объем средств областного бюджета, необходимый для повышения оплаты труда педагогических работников, в 2023 составит более 1,082 млрд рублей. Средства предусмотрены в полном объеме.

«Решение, которое мы сегодня рассматриваем, касается наиболее чувствительных категорий. Отдельно отмечу дошкольное образование - ситуацию там нужно улучшать. Наиболее заметное изменение будет как раз по данному направлению. Увеличение будет произведено на 10,1%. Все необходимые согласования получены, средства необходимые предусмотрены, принимаем решение», - резюмировал глава региона.

Напомним, вопросы повышения оплаты труда работникам образования, своевременного доведения уровня заработных плат до показателей, установленных Указом Президента, находятся в зоне постоянного внимания властей.

Глава региона подчеркнул, что к вопросу о повышении зарплат педагогическим работникам других категорий Правительство будет возвращаться в течение года.

«Мы вернемся к этому вопросу во втором и третьем квартале. Этот вопрос в фокусе нашего постоянного внимания находился и будет находиться», - заверил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что труд педагогов всегда был и остается чрезвычайно значимым для общества, поскольку учителя дают детям не только знания, но и прививают им любовь к родине, уважение к истории России, ее великой многонациональной культуре.

«Наши замечательные педагоги учат подрастающее поколение сохранению духовно-нравственных традиций, заложенных нашими предками, учат чтить героический подвиг советского народа, сокрушившего фашизм. Отдельно отмечу тот вклад, который педагогическое сообщество вносит в укрепление духа патриотизма сегодня. Безусловно, будущее нашей страны сегодня в руках педагогов», - отметил Дмитрий Азаров.

Крайне важное значение имеет создание условий для эффективной работы, укрепление материально-технической базы, строительство новых детских садов, школ, приведение в порядок учреждений среднего профессионального образования, пристальное внимание к дополнительному образованию и высшей школе.

«Все это обеспечивает опережающее развитие нашего региона», - заключил Дмитрий Азаров.